Haaland y sus guiños hacia México: ¿Verdad o IA?

Erling Haaland ya se ganó el corazón de los aficionados mexicanos, quienes la tarde del sábado 11 de julio lo apoyaron cuando disputó el duelo frente a Inglaterra. Y todas esas muestras de afecto, definitivamente no han pasado desapercibidas.

En redes sociales, el futbolista noruego ha tenido varios guiños con la afición mexicana en redes sociales. Esto provocó que se adoptara a Haaland como si fuera un mexicano más. Y ahora, aunque Noruega quedó fuera de las Semifinales, queremos hacer un recuento de los gestos que Erling Haaland tuvo hacia México.

Aunque mucho de lo que vemos en redes sociales, hoy en día tiene la posibilidad de ser creado mediante inteligencia artificial, la realidad es que estas expresiones de Haaland sí son ciertas y aquí te compartiremos los momentos en los que hizo gala de su autenticidad.

Erling Haaland con playera de la Selección Mexicana y sombrero de paja

Aunque por medio de redes sociales se compartió la imagen de 'La Bestia' con la playera de la Selección Mexicana, esto fue falso. Sin embargo, el usuario @argot_elviejonof compartió a través de la cuenta de Instagram un video donde baila el tema de Erling Haaland, con un sombrero de paja antes del partido del sábado.

A esta acción, la joya noruega respondió con el mensaje "¿Y si sí?", la frase de ilusión usada por los fanáticos para desear que México pudiera pasar de los Octavos de Final. El comentario estuvo seguido de la bandera mexicana.

Respuesta al remo vikingo

Cuando una banda regional llamada "La Prestigiosa" integrada por 10 músicos mexicanos, compartieron la canción de Erling Haaland al ritmo duranguense, mientras hacían el tradicional remo vikingo, Haaland comentó la publicación con la frase "Les escucho".

Haaland, la figura del Mundial 2026

Cabe señalar, que tanto la imagen, como tradicional cabellera de Haaland ya se encuentran en memes y hasta en campañas publicitarias de distintas marcas mexicanas, no todo es cierto y mucho ha sido creado vía inteligencia artificial.