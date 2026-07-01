Harry Kane acepta que van a sufrir en México: "Si quieres ser campeón, debes pasar momentos difíciles"

Harry Kane fue el artífice del triunfo inglés 2-1 sobre Congo por el doblete que marcó, con lo que los "Tres Leones" vendrán a México para jugar contra el Tri en octavos de final.

Un encuentro que el goleador inglés sabe que será durísimo para ellos, porque aunado a que será ante el anfitrión en el Estadio Azteca y jugarán contra más de 80 mil mexicanos, está el tema de la altura.

"Va a ser difícil por muchas razones distintas. Pero al final, si quieres ser campeón del mundo tienes que pasar por partidos difíciles", dijo.

El artillero del Bayern Munich precisó que si esta vez Inglaterra quiere por fin alzar el título desde 1966, tiene que saber sufrir y superar encuentros muy difíciles como el que tiene el domingo.

"Dos buenos equipos; México en casa, así que tenemos que estar listos. Pero por ahora solo quiero disfrutar este momento. Quiero recuperarme, relajarme y luego obviamente el enfoque cambiará bastante rápido hacia ese partido del domingo", afirmó.

"SI QUIERES SER CAMPEONES DEL MUNDO, TIENES QUE PASAR POR ESTOS PARTIDOS DIFÍCILES"



Harry Kane sabe lo que les puede esperar al enfrentar al Tri en México. pic.twitter.com/adVO3FwrIo — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 1, 2026

Harry es el goleador inglés en esta Copa del Mundo con un total de cinco goles en cuatro partidos, por lo que México tendrá que estar muy conectado y eficaz para no dejarlo que les haga daño.