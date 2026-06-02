SEDEMA adelanta producción de cempasúchil para Mundial 2026

Dentro de los preparativos de la CDMX rumbo a la Copa del Mundo 2026, casi a nadie se nos había ocurrido que la flor de cempasúchil podía ser protagonista. Excepto a la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA_CDMX).

Y es que la noche de ayer 1 de junio publicó que por primera vez en la historia se adelantaría la producción de flor de cempasúchil. ¡Así como lo lees! en pleno junio y todo con el fin de que "se pueda compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026".

La publicación se emitió a través de la red social X, donde la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, donde por medio de un video se menciona que desde el poblado de San Luis Tlaxialtemalco se comenzó con una producción especial de flores de cempasúchil para colocar en las sedes mundialistas de la Ciudad de México.

Producción de cempasúchil especial para el Mundial 2026

"En noviembre, le plantearon a nuestra jefa que pudiera abrirse una temporada de cempasúchil para recibir a todos los visitantes internacionales y nacionales que van a venir rumbo al mundial de la CDMX. Entonces de ahí nació la idea de abrir una temporada nueva", aseguró una de las productoras de esta flor.

La flor de cempasúchil es una especie típica del otoño de la Ciudad de México y zonas aledañas, que se utilizan normalmente como ornamento simbólico y decorativo en las ofrendas del Día de Muertos. Naturalmente su temporada inicia a principios de octubre y culmina a finales de noviembre.

El punto más alto de comercialización de la flor de cempasúchil es durante los primeros días de noviembre, justamente para los altares de Día de Muertos, que miles de mexicanos levantan para recordar y honrar a sus seres queridos.

¡Atención amantes del cempasúchil!



Por primera vez en la historia, de la mano de las y los productores de Xochimilco, adelantamos la cosecha de esta flor para compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026.



¡De San Luis Tlaxialtemalco para el mundo! pic.twitter.com/dCaqyv4SRn — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 2, 2026

De acuerdo con el video, podremos ver estas flores decorando diversos puntos de la ciudad, específicamente en caminos hacia las vías mundialistas, donde podrían ser apreciadas por todo el turismo internacional que ahí converja.

Según detallan, se sembró aproximadamente entre febrero y marzo, para que para este mes se pudiera contar con un número considerable de flores que se instalarán en las avenidas mundialistas.