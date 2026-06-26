Mundial 2026: partidos de hoy sábado 27 de junio dónde ver y a qué hora

Los últimos partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 se disputarán este 27 de junio y los resultados son cruciales ya que se conocerá a los 32 equipos clasificados a 16avos.

Por ello en Ovaciones te dejamos los horarios y todos los detalles para que no te pierdas los encuentros y sobre todo a figuras como Cristiano Ronaldo.

¿A qué hora son los partidos del 27 de junio del Mundial 2026?

La actividad de este sábado 27 de junio, día en el que se llevarán a cabo los últimos duelos de esta Primera Fase, arrancará en punto de las 15:00 horas con los enfrentamientos del Grupo L, para las 17:30 horas (centro de México) será el duelo de Colombia ante Portugal en el Estadio Miami.

Panamá vs Inglaterra | sábado 27 de junio | 15:00 horas | Estadio Nueva York / Nueva Jersey

| 15:00 horas | Estadio Nueva York / Nueva Jersey Croacia vs Ghana | sábado 27 de junio | 15:00 horas | Estadio Filadelfia

| 15:00 horas | Estadio Filadelfia Colombia vs Portugal | sábado 27 de junio | 17:30 horas | Estadio Miami

| 17:30 horas | Estadio Miami RD Congo vs Uzbekistán | sábado 27 de junio | 17:30 horas | Estadio Atlanta

| 17:30 horas | Estadio Atlanta Argelia vs Austria | sábado 27 de junio | 20:00 horas | Estadio Kansas City

| 20:00 horas | Estadio Kansas City Jordania vs Argentina | sábado 27 de junio | 20:00 horas | Estadio Dallas

¿Dónde ver EN VIVO los partidos del 27 de junio del Mundial 2026?

Para esta fase, habrá partidos que se transmitan por televisión abierta en el Canal 5 y Azteca 7.

Pero todos los encuentros de esta Copa del Mundo lo puedes disfrutar por ViX Premium, aunque debes contar con el paquete Pase Mundial para que puedas acceder al contenido.