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Calendario mundialista de este Lunes 15 de junio

Estos son los horarios de los partidos del Mundial 2016, según calendario mundialista

Horarios de los partidos hoy 15 de junio. Foto: Cuartoscuro
Horarios de los partidos hoy 15 de junio. Foto: Cuartoscuro

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Citli Toribio

De cara al Mundial 2026, viviremos jornadas de 4 a 5 partidos por día durante las próximas dos semanas. Y es que en los diferentes estados mexicanos, selecciones internacionales, se disputan los lugares para avanzar a la siguiente fase de grupos. 

Así que para los amantes del futbol, esta podría ser una semana importante para ver jugar a las selecciones de sus países favoritos. Por esa razón, queremos compartir contigo el calendario y horarios de partidos futbolísticos para el día de hoy 15 de junio. 

¿Quién juega hoy?

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, los cuatro partidos que se jugarán dentro de la fase de grupos (Grupo G y Grupo H) serán los siguientes: 

Grupo H

  • España Vs Cabo verde:  Hoy a las 10:00 de la mañana
    Sede: Estadio Atlanta. 
  • Arabia Saudita vs Uruguay: Hoy a las 16:00 de la tarde 
    Sede: Estadio Miami en Miami Gardens. 

Grupo G

  • Bélgica vs Egipto: Hoy a las 13:00 
    Sede: Estadio Seattle

  • Irán vs Nueva Zelanda: Hoy a las 19:00
    Sede: Estadio Los Ángeles en Inglewood

¿Dónde ver los partidos de hoy?

Los partidos del Mundial 2026 del día de hoy podrán visualizarse a través de la plataforma de streaming Vix Premium en México y Disney +.

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