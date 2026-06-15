Calendario mundialista de este Lunes 15 de junio

De cara al Mundial 2026, viviremos jornadas de 4 a 5 partidos por día durante las próximas dos semanas. Y es que en los diferentes estados mexicanos, selecciones internacionales, se disputan los lugares para avanzar a la siguiente fase de grupos.

Así que para los amantes del futbol, esta podría ser una semana importante para ver jugar a las selecciones de sus países favoritos. Por esa razón, queremos compartir contigo el calendario y horarios de partidos futbolísticos para el día de hoy 15 de junio.

¿Quién juega hoy?

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, los cuatro partidos que se jugarán dentro de la fase de grupos (Grupo G y Grupo H) serán los siguientes:

#FIFAFANFestival Abrirá este lunes a las 8:30 hrs.

Grandes partidos nos esperan en el Zócalo de la CDMX





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#SomosMexicoCity #FIFAWorldCup26 pic.twitter.com/MwhueoHbz0 — FIFA World Cup 26™? Mexico City (@MexicoCity26) June 15, 2026

Grupo H

España Vs Cabo verde: Hoy a las 10:00 de la mañana

Sede: Estadio Atlanta.

Hoy a las 10:00 de la mañana Sede: Estadio Atlanta. Arabia Saudita vs Uruguay: Hoy a las 16:00 de la tarde

Sede: Estadio Miami en Miami Gardens.

Grupo G

Bélgica vs Egipto: Hoy a las 13:00

Sede: Estadio Seattle





Hoy a las 13:00 Estadio Seattle Irán vs Nueva Zelanda: Hoy a las 19:00

Sede: Estadio Los Ángeles en Inglewood

¿Dónde ver los partidos de hoy?

Los partidos del Mundial 2026 del día de hoy podrán visualizarse a través de la plataforma de streaming Vix Premium en México y Disney +.