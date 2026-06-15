Estos son los horarios de los partidos del Mundial 2016, según calendario mundialista
Calendario mundialista de este Lunes 15 de junio
Por: Citli Toribio
De cara al Mundial 2026, viviremos jornadas de 4 a 5 partidos por día durante las próximas dos semanas. Y es que en los diferentes estados mexicanos, selecciones internacionales, se disputan los lugares para avanzar a la siguiente fase de grupos.
Así que para los amantes del futbol, esta podría ser una semana importante para ver jugar a las selecciones de sus países favoritos. Por esa razón, queremos compartir contigo el calendario y horarios de partidos futbolísticos para el día de hoy 15 de junio.
¿Quién juega hoy?
A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, los cuatro partidos que se jugarán dentro de la fase de grupos (Grupo G y Grupo H) serán los siguientes:
Grupo H
- España Vs Cabo verde: Hoy a las 10:00 de la mañana
Sede: Estadio Atlanta.
- Arabia Saudita vs Uruguay: Hoy a las 16:00 de la tarde
Sede: Estadio Miami en Miami Gardens.
Grupo G
- Bélgica vs Egipto: Hoy a las 13:00
Sede: Estadio Seattle
- Irán vs Nueva Zelanda: Hoy a las 19:00
Sede: Estadio Los Ángeles en Inglewood
¿Dónde ver los partidos de hoy?
Los partidos del Mundial 2026 del día de hoy podrán visualizarse a través de la plataforma de streaming Vix Premium en México y Disney +.
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