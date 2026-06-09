Inauguración del Mundial 2026, rodeada de caos en CDMX

En medio de la depresión tropical Boris, llegará la inauguración de la Copa del Mundo 2026 a la CDMX. Sin embargo, las fuertes lluvias son apenas uno de los muchos factores que podrían generar un mal clima, pues en el abanico de posibilidades para ello se encuentran las movilizaciones sociales

Y es que además de las complicaciones viales ocasionadas por la lluvia en CDMX, también se pronostica un número considerable de movilizaciones sociales para el 11 de junio. Muchas de ellas han amenazado con congregarse alrededor de puntos turísticos clave durante la justa mundialista.

De acuerdo con autoridades capitalinas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se tienen pronosticadas lluvias fuertes durante toda la semana, incluido el 11 de junio, el día de arranque del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Mal clima para el 11 de junio

Aunque la tormenta tropical Boris, ya tocó tierra la madrugada de este 9 de junio y según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se degradó a depresión tropical, nadie se salvará de las fuertes lluvias, ni siquiera la Ciudad de México, que se encuentra lejos de la costa.

La previsión de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el SMN, contempla un temporal de lluvias mínimo hasta el 12 de junio.

COMERCIANTES.

Comerciantes de las calles cerradas del centro histórico ya se manifiestan para que reabran el paso a negocios y a la circulación. Foto: Cuartoscuro

Existe poca probabilidad de un cielo despejado. Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 km/h.

Marchas previstas para el día de la Inauguración del Mundial 2026

CNTE

Aunque la Coordinadora aún no confirma si se manifestarán cerca de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, se sabe que se mantendrá el plantón en las calles 20 de noviembre y 5 de febrero.

CNTE.

El plantón de la Coordinadora permanecerá al menos durante toda la inauguración del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

Desde el lunes 8 de junio y hasta el 10 de junio se instalarán lonas en los puentes alrededor de Viaducto para visibilizar el tema de las desapariciones. Además, habrá una rodada y velada nocturna en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Para el 11 de junio habrá una marcha pacífica desde Calzada de Tlalpan hasta el Estadio Azteca. También se prevé la concentración de personas buscadoras en el FIFA Fan Fest en el Zócalo.

Punto de partida: Calzada de Tlalpan.

Calzada de Tlalpan. Destino: Estadio Ciudad de México

Bloqueos viales por ANTAC y FNRCM

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron una protesta nacional para el 11 de junio para exigir mayor seguridad en las carreteras del país y soluciones sobre la soberanía alimentaria.

ALTERNATIVAS VIALES.

Hasta ahora estas son algunas áreas que podrían afectarse por megabloqueos de CDMX rumbo al Estadio Ciudad de México. Imagen: Chat GPT

El próximo 11 de junio se esperan movilizaciones y megabloqueos en vialidades como avenidas y carreteras en diversos puntos del país, así como las carreteras de ingreso a la CDMX como la caseta México-Cuernavaca.

El horario al que se espera lleguen diversos contingentes al Estadio de la Ciudad de México son las 13:00.

Trabajadores de la salud

Reportes preliminares destacan posibles concentraciones en avenida del Imán, cerca del Parque Cantera de personal del sector salud. Sin embargo, al momento no se han dado a conocer rutas y horarios oficiales.