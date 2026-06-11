Inauguración del Mundial 2026: Desigualdad entre aficionados de la última milla

"¡México, México!", gritaba un grupo de no más de 20 aficionados con camisetas verde, blanco y rojo, entre colecciones especiales como México is the shit y de la Selección Nacional.

Del otro lado de la calle cercada por barricadas custodiadas por policías y voluntarios, decenas de personas que salieron de sus casas en la Colonia Santa Úrsula sin poder transitar libremente debido a la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Dentro de la llamada Última Milla, operativo de seguridad solicitado por FIFA al gobierno local para garantizar la óptima realización del juego y el flujo en los alrededores del inmueble, la población local en este barrio que —mayoritariamente— no tuvo oportunidad de tener acceso a los costosos boletos para el encuentro, debió resignarse a lidiar con un inusual tránsito con cortes de calles y avenidas para poder salir a trabajar.

Contraste de movilidad citadina entre aficionados

"Llevo atorado media hora y solo avancé un kilómetro", se lamentó un conductor que intentaba salir de la zona para poder ir a su oficina, toda vez que la empresa donde labora, decidió no implementar el trabajo remoto a su personal, pese a las recomendaciones del gobierno de México en este día caótico.

ESTADIO LLENO.

Hubo quienes sí tuvieron acceso a pagar decenas de miles de pesos por una sola entrada para ingresar al partido entre el Tri y Sudáfrica. Foto: Cuartoscuro

Mientras quienes sí tuvieron acceso a pagar decenas de miles de pesos por una sola entrada para ingresar al partido entre el Tri y Sudáfrica, llegaban desde temprano a través de autobuses particulares como parte del esquema de Park and Ride implementado para estacionar los autos en puntos estratégicos y tomar dichos camiones para evitar un tránsito sobresaturado de autos en las inmediaciones del Azteca, fueron los lugareños quienes debieron caminar por kilómetros para poder continuar con su cotidianidad.

Otros más, llegaron a través del transporte público, con la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como única opción para transbordar en Tasqueña al Tren Ligero, adonde fueron desalojados en El Vergel, como parte de esa petición de FIFA para solo permitir acceso controlado para personas con ticket en mano, desde su aplicación oficial.

Miles de pesos invertidos para acudir

"Es un caos, hicimos 3 horas un recorrido hasta aquí que habría sido de máximo 45 minutos o una hora en otros casos. Pero ya aquí estamos para apoyar a la Selección", comentó Isaías Arredondo, quien dice ser de Jardines de Pedregal y haber pagado unos 150 mil pesos para poder acudir con su esposa e hija al histórico partido debut de la Copa Mundial.

En esa línea del metro, dos mundos chocaron por instantes. Mientras algunos con zapatillas Coach y lentes Gucci avanzaban tranquilamente hacia su destino adonde solo una pequeña parte de la población tuvo acceso, otros con ropa de oficina, zapatos boleados y paraguas cerrados por la amenaza de lluvia para la tarde, iban en dirección contraria.

TREN LIGERO.

Miles de aficionados hicieron largas filas para acceder al Tren Ligero de la CMDX rumbo al Estadio Azteca. Foto: Cuartoscuro

Y esa brecha de desigualdad que impera entre la población mexicana, tuvo como epítome en un mismo vagón.

En el reciente informe 2026 de Oxfam México, se reveló que la riqueza de las personas más adineradas en este país se ha multiplicado por cuatro en los últimos 30 años.

Esta hiperconcentración ha derivado en una estructura oligárquica donde el 1% de la población concentra una parte desproporcionada de la riqueza nacional y el poder político.

"Pues no es un Mundial que me importe, no es para los mexicanos. Yo tuve la fortuna de acudir al del 86, compré boletos para todos los juegos del Azteca en lo equivalente a unos 15 mil pesos de ahora, pero para todos los partidos, no se compara.Este Mundial es más para lavarle la cara a (Donald) Trump", lamenta Rigoberto Hernández, un taxista que intentó llevar a un pasaje por la zona, sin mucho éxito.

En medio de ese contraste, comenzó la Copa del Mundo que durante el próximo mes, paralizará al planeta entero. Y aunque México solo contará con 13 juegos, ha sido suficiente para cambiar la rutina de la mayoría, en beneficio de esa minoría que gozó de las mieles de su privilegio en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.