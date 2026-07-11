Inglaterra acaba con el sueño vikingo: avanza a semifinales entre polémicas arbitrales

Inglaterra acabó con la marea roja y los vikingos de Noruega. Con un arbitraje muy deficiente del silbante francés Clement Turpin, los Tres Leones ganaron 1-2 en un juego muy duro y desgastante en lo físico.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Inglaterra y Noruega en Miami?

En un Mundial larguísimo como este, el cual ya cumplió un mes de actividad y todavía le falta una semana, así sean potencias mundiales las que se enfrentan en el campo, la condición física comienza a mermar notablemente.

Y más, en un entorno tan húmedo y caluroso como lo es en Miami entre nórdicos y británicos, el cual se tuvo que resolver hasta el alargue por la igualdad entre ambas escuadras.

Aunque en términos generales, Noruega fue mejor y estuvo más cerca de llevarse la victoria en los 90 minutos, en un partido en el que Inglaterra respondió en el momento exacto en el primer tiempo, porque los vikingos se le vinieron encima.

Primero, con un golazo de Andreas Schjelderup al 36' para el 1-0, con un riflazo con ángulo imposible, aunque el arquero Jordan Pickford se lanzó mal y bajó el brazo en el trayecto del esférico.

Y luego, con un contragolpe en el que Alexander Sorloth eligió mal y no se la dio al androide Erling Haaland, quien entraba solo al área.

En el peor momento inglés y como lo hizo en el Estadio Azteca ante México, aparecieron dos jugadores claves de los Tres Leones: Anthony Gordon y Jude Bellingham.

Controversias arbitrales y momentos clave del encuentro

Gordon encontró a Jude dentro del área y entre varios vikingos enormes, Bellingham sacó un tiro cruzado a pura potencia para poner el 1-1, para su quinto gol en el torneo.

Anotación con polémica porque la jugada se inició luego de que el arquero noruego despejó la pelota y salió muy alta, por lo que el esférico pegó en uno de los cables de la cámara llamada "araña" que está en el centro del campo.

Por reglamento, la jugada debió detenerse pero el silbante francés Clement Turpin ni enterado.

En el segundo tiempo, Noruega fue más e incluso había marcado su segundo gol, pero fue anulado por un empujón de Haaland en el área.

Inglaterra sobrevivió los segundos 45 minutos, entre que sus jugadores se comenzaron a fundir y los noruegos también sintieron el rigor del campo, así que el duelo se tuvo que ir a tiempo extra.

Ahí, una vez más apareció la gran figura de Bellingham y tras un riflazo de Morgan Rogers en el que dio rebote el arquero Ørjan Nyland, clavó el 1-2 para Inglaterra al 93', ya en el primer tiempo extra.

Minutos después, habían marcado un penal para los ingleses en una acción en la que Eberechi Eze se anticipó a Oscar Bobb dentro del área tras un forcejeo; le hablaron al árbitro Turpin del VAR y lo echó para atrás.

Noruega se fundió, ni siquiera el Androide Haaland pudo aguantar más y salió de cambio por lo que ya no jugó el segundo tiempo extra, con lo que los vikingos ya no tuvieron fuerzas para remar más y quedaron eliminados.

Inglaterra no es espectacular, pero aplasta a su rival cuando debe hacerlo y así están en la antesala de la Final, en busca de llegar al juego por el título, en una Copa del Mundo que ya se alargó demasiado y los equipos comienzan a sufrirlo en lo físico.