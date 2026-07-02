Inglaterra entrenará en la Cantera de Pumas en CDMX

La Selección de Inglaterra ya tiene sede de entrenamiento en la Ciudad de México y eligió la Cantera de los Pumas al sur de la capital.

Durante el anuncio del retorno de la marca Puma al Club Universidad, el presidente del conjunto auriazul, Luis Raúl González, informó que serán anfitriones del equipo inglés.

"Aquí entrenará la Selección Inglesa. De acuerdo al mantenimiento que tienen nuestras canchas, fue seleccionada (por los ingleses", explicó el directivo auriazul.

Se espera que Inglaterra llegue a la Ciudad de México el viernes, para instalarse en un hotel en la zona de Santa Fe, mismo que la FIFA le ha designado a las selecciones que tienen sede de partido en la capital del país.

De tal forma que la escuadra que dirige Thomas Tuchel, conocerá las instalaciones felinas el sábado, donde cerrarán su preparación de cara al juego crucial del domingo ante México, en busca de los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Cantera de Pumas elegida por calidad para entrenamiento de Inglaterra

Es importante precisar que la Cantera de los Pumas, que fue inaugurada a finales de la década de los noventas en unas instalaciones de una antigua mina de grava y cantera, materiales para la construcción, está 35 metros por debajo de la superficie en la capital del país.

De tal forma que se puede decir que Inglaterra le ganará esos pocos metros a la altura de la Ciudad de México, aunque la verdad es que les ayudará poco y nada para contrarrestar los efectos físicos que tendrá la capital al estar a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

Thomas Tuchel reconoce desventaja física por altura en CDMX

Cabe recordar que Thomas Tuchel, técnico alemán de los ingleses, reconoció que es "físicamente imposible adaptarse a la altura" y que eso será una "gran desventaja" ante México.