Inglaterra ganó primer lugar del Grupo L e inició camino rumbo al Azteca en octavos

Inglaterra tardó para vencer a Panamá en Nueva Jersey, pero gracias a que tiene individualidades como Jude Bellingham y Harry Kane, resolvieron el encuentro 2-0 en el segundo tiempo.

De tal forma que los ingleses obtuvieron el liderato del Grupo L con siete puntos, por lo que si superan los 16avos de final, jugarán los octavos en la Ciudad de México en el Estadio Azteca.

Pero para ello deberán primero superar la instancia previa, la cual van a disputar en Atlanta, por lo que los británicos deberán ir paso a paso.

Inglaterra vs. Panama.

Foto: MexSport

Panamá no fue un dulce ni mucho menos

"Los canaleros", dirigidos ya desde hace varios años por el hispano-danés Thomas Christiansen, es un equipo que tiene muy poca historia en Copas del Mundo, pero estar en ellas con más constancia, le dará más experiencia y fundamentos para en el futuro conseguir un triunfo.

Hasta la parte complementaria fue que "Los Tres Leones" consiguieron el triunfo. Primero, con un remate de la figura del Real Madrid, Jude Bellingham, quien al 62', alcanzó a rematar bajo marca dentro del área luego de un tiro de esquina, para vencer al arquero Orlando Mosquera.

De tal forma que Panamá le aguantó más de dos tercios del juego a los ingleses con portería en cero, hasta que ya no pudieron más.

Cinco minutos después, apareció el Huracán Harry Kane, para con un cabezazo dentro del área poner el 0-2 tras un centro exacto de Bellingham.

Panamá sí que tuvo chances de no irse en cero en este partido. Incluso marcó en los últimos minutos por medio de José Fajardo, pero le fue anulado por posición adelantada.

Así, Inglaterra ganó el sector con 7 puntos, mientras que Croacia clasificó en segundo con seis unidades y Ghana se quedó en la tercera posición con cuatro puntos. Panamá no pudo sumar y acabó en cero unidades.