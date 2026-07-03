¿Inglaterra podría usar viagra antes del partido con México? Te contamos para qué sirve

Desde que se supo que Inglaterra sería la selección rival de México en la fase de octavos de final y que este partido se jugaría en la Ciudad de Mexico, se habló de un factor que podría ser determinante para los ingleses: la altura.

Y este viernes 3 de julio, dos días antes del encuentro, circuló el rumor de que la Selección de Inglaterra está contemplando usar viagra para evitar los efectos de la altura.

Pero ¿cómo afecta la altura a los futbolistas? ¿en qué puede ayudar el viagra? En Ovaciones te contamos lo que debes saber.

¿Cómo afecta la altura a los jugadores de futbol?

La altitud reduce la presión del aire y la cantidad de oxígeno disponible y los jugadores que no están acostumbrados se cansan muy rápido. Sufren fatiga, dolor de pecho y mareos.

Además, la menor resistencia del aire hace que el balón viaje más rápido y sea más difícil de controlar. Para entender cómo responde el cuerpo a esta falta de oxígeno:

Imagina que tus pulmones son una esponja y el aire es agua.

A nivel del mar, la esponja absorbe mucha agua fácilmente.

En la altura, hay menos "agua" en el aire. Tus pulmones deben trabajar mucho más para respirar lo mismo.

Efectos en los jugadores

A más de mil 200 metros sobre el nivel del mar, el rendimiento físico disminuye. Los futbolistas corren hasta un 3% menos de distancia y esprintan mucho menos.

Los atletas locales tienen ventajas fisiológicas porque sus cuerpos producen más hemoglobina (las células que llevan oxígeno en la sangre) para compensar el ambiente.

Los equipos que viajan desde el nivel del mar necesitan adaptarse y para ello tienen dos opciones:

Llegar al menos dos semanas antes para que su cuerpo se acostumbre.

Llegar justo el día del partido antes de que el cuerpo sienta los efectos.

¿Inglaterra usará viagra?

En redes sociales ha surgido la polémica sobre que os jugadores de Inglaterra podrían usar Viagra, antes de su encuentro con México para contrarrestar la altura de la Ciudad de México,

El medicamento que se usa para tratar la disfunción eréctil, parece no estar en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para este 2026, según lo narrado por el diario británico The Sun.

"Diversos estudios han demostrado que, al reducir la presión arterial en los pulmones, contrarresta la sensación de fatiga y mareo que se experimenta a grandes altitudes", dijo.

"No hay indicios que sugieran que los jugadores de Inglaterra planeen tomar Viagra (para el juego ante México), pero el entrenador Thomas Tuchel estará buscando maneras para que sus jugadores se adapten a las difíciles condiciones (de la altura en la CDMX)", puntualizó el medio británico.

¿Para qué sirve el viagra?