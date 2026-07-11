Inglaterra vs. Noruega: los jugadores que están a una amarilla de perderse la semifinal

El partido entre Inglaterra y Noruega no solo pondrá en juego un boleto a las semifinales del Mundial 2026. También será decisivo para varios futbolistas que llegan condicionados por acumulación de tarjetas amarillas.

De acuerdo con el reglamento disciplinario de la FIFA para esta Copa del Mundo, cualquier jugador que reciba una segunda tarjeta amarilla durante la fase de eliminación directa deberá cumplir un partido de suspensión. Sin embargo, todas las amonestaciones se borrarán una vez concluyan los Cuartos de Final, por lo que quienes eviten una nueva tarjeta podrán disputar las semifinales sin ese riesgo.

Inglaterra

La selección dirigida por Thomas Tuchel tiene a varias de sus figuras caminando sobre la cuerda floja:

Jude Bellingham

Declan Rice

Marc Guehi

Nico O'Reilly

Si cualquiera de ellos recibe una amarilla frente a Noruega y los ingleses avanzan, se perderá la semifinal. Además, Jarell Quansah ya está suspendido y no podrá disputar este encuentro tras su expulsión ante México.

¿Cuándo se borran las tarjetas amarillas?

La FIFA modificó el reglamento para el Mundial de 2026 debido al nuevo formato de 48 selecciones. Ahora las tarjetas amarillas se reinician en dos momentos: después de la fase de grupos y nuevamente al finalizar los Cuartos de Final. Esto significa que ningún futbolista podrá perderse la final por acumulación de amarillas, salvo que sea expulsado o reciba una sanción disciplinaria distinta