Mundial 2026: Japón y Países Bajos empatan partido

Daichi Kamada se elevó por los cielos del Dallas Stadium en Arlington, Texas, y rescató un heroico empate para Japón. Países Bajos no pudo pasar del empate el domingo en su primer partido del Mundial de 2026 ante una selección japonesa que no contó con su capitán, Wataru Endo al estar fuera del torneo.

Pero aún así, los nipones sacaron el orgullo samurai para evitar la derrota.

Neerlandeses y nipones igualaron 2-2. El equipo de la Naranja Mecánica se adelantó en el marcador en dos ocasiones, pero finalmente sucumbió en ambas. Este resultado dista mucho de ser la preparación ideal para los europeos en sus próximos partidos contra Suecia y Túnez.

En cambio, los asiáticos pueden sonreír en paz al saber que son capaces de hacer frente a una potencia mundial.

Sin Endo, el capitán de Japón que miraba desde fuera del torneo, la escuadra de Hajime Moriyasu adolecía por una pérdida que pesaba más que cualquier derrota previa. Países Bajos, en cambio, llegaba con el cartel de candidato eterno, esa selección que cada cuatro años promete y rara vez cumple. Pero siempre intimida.

PAÍSES BAJOS 1-1 JAPÓN



En el minuto 57, Kubo entra al área y asiste a Keito Nakamura que recorta al defensor y dispara pegado a primer poste para marcar el empate.pic.twitter.com/XC1Dz0YtS7 — Christian Martínez (@christianmtzc90) June 14, 2026

Detalles clave del partido

El primer tiempo fue un duelo de paciencias. Los neerlandeses tejían sin prisa; los japoneses respondían con el orden que les enseñó décadas de disciplina. Hasta que en el minuto 51, Ryan Gravenberch lanzó un centro largo y Virgil van Dijk apareció completamente solo.

El gigante neerlandés se tomó un segundo, el tiempo justo para ajustar la cabeza, y puso el 1-0. Para un defensor que suele cargar con las críticas cuando el barco se hunde, ese gol tuvo un sabor distinto.

Japón no se desmoronó. Nakamura y Kubo tejieron una pared por la izquierda, un ida y vuelta perfecto. Kubo atrajo a la defensa, la estiró como un chicle, y cuando ya no pudo más, devolvió el balón.

Nakamura recortó hacia adentro y sacó un disparo que dejó a Verbruggen sin reacción al minuto 57. Pero la celebración duró apenas un suspiro.

Japón resiste sin su capitán y logra empate heroico

Porque Gravenberch volvió a aparecer. Su segunda asistencia de la tarde fue para Summerville, quien acarició el balón con la pierna izquierda y le dibujó un efecto imposible que superó a Suzuki apenas siete minutos más tardes para el 2-1.

Era el primer jugador del Liverpool en toda la historia de la Copa del Mundo en dar dos asistencias en un mismo partido, y el primer neerlandés desde Denzel Dumfries en 2022. Parecía el principio del fin para Japón.

Pero el Sol Naciente no hizo caso a ese guión. En el minuto 89, cuando los neerlandeses ya administraban la ventaja, un saque de esquina encontró la cabeza de Kamada.

Saltó alto, limpio, y el balón se estrelló en el fondo de la red. Era solo el cuarto gol de cabeza de Japón en toda la historia de los Mundiales, y apenas el segundo después del minuto 85, tras aquel de Okazaki ante Dinamarca en 2010. La defensa holandesa miró con los brazos caídos. Dallas estalló de júbilo.

Países vs Suecia y Túnez

Al final, un punto para cada uno, un sabor agridulce para ambos. Países Bajos enfrentará a Suecia y Túnez con dudas defensivas que antes no tenía. Japón, sin su capitán Endo, demostró que el corazón puede suplir la ausencia, aunque el camino se vuelva cuesta arriba.

Los Mundiales son un espejo que devuelve siempre la misma imagen. Países Bajos como aspirante eterno, Japón como el héroe improbable.

El empate en Dallas no hizo más que confirmar esos lugares comunes. Pero también dejó una certeza pequeña y hermosa: a veces, cuando todo parece perdido, un cabezazo en el minuto 89 puede cambiar la memoria de un partido entero.