Japón y Sudáfrica: Así llegaron las selecciones de otros países a México para el Mundial 2026

La fiebre Mundialista comienza a sentirse más cercana y es que desde este miércoles 3 de junio, selecciones de otros países comenzaron a llegar a nuestro país para ocupar sus lugares de concentración y prepararse para la máxima justa del futbol.

Y la primera en arribar fue la selección de Sudáfrica. Los 26 jugadores de la Bafana Bafana llegaron a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, para instalar su centro de operaciones con miras al partido inaugural que será el 11 de junio en el Estadio Azteca contra México.

La selección de Sudáfrica hizo una escala en Cabo Verde, previo a su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Luego se desplazaron a su lugar de entrenamiento a bordo de un autobús. En Pachuca, la selección fue recibida con mariachi y canciones mexicanas.

Más tarde, Sudáfrica realizó su primer entrenamiento en las instalaciones de los "Tuzos", equipo local del estado.

Japón llega a Monterrey

Entre banderas, porras y hasta una llanta ponchada, la selección de Japón llegó a Monterrey, donde se concentrará en San Pedro Garza García.

La selección llegó al Aeropuerto Mariano Escobedo, en Apodaca, posteriormente se trasladaron en un autobús, el cual sufrió un percance, ya se que le ponchó una de las llantas.

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Luego llegaron a su hotel de concentración donde fueron recibidos por simpatizantes, entre porras y banderas.

Encabezados por la figura Takefusa Kubo, el equipo estará presente del 3 al 7 de junio en el Centro de Entrenamiento Tigres, con el fin de aclimatarse lo suficiente para la Copa del Mundo.