Javier Aguirre: "Clasificación y primer lugar liberó presión a jugadores"

Guadalajara, Jalisco (Enviado).- México obtuvo su segundo triunfo en la Copa del Mundo, con lo que se aseguró el primer lugar del Grupo A y al menos los 16avos de Final en el Estadio Ciudad de México, aparte del tercer partido de la fase de grupos ante Chequia la próxima semana.









Tras obtener el pase a la siguiente ronda y que pase lo que pase en la última fecha de la fase de grupos ya nadie baja a México de la primera posición, "El Vasco" reconoció que liberó presión en la Selección Mexicana.









En específico para el grupo de futbolistas quien son los que más están sometidos a esa exigencia de dar resultados para el país y más en una Copa del Mundo.









"Se libera presión no por mí sino por ellos (los jugadores); estaban contentos, eufóricos tras el triunfo. Son jóvenes y tienen sus redes sociales y están todo el día viendo qué se dice. Todo el día viendo y escuchando los programas; con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar, no debes hacerlo. Debes respetar el trabajo del periodista, del comunicador", dijo Aguirre en conferencia de prensa.









La victoria ante los coreanos le permitirá a México enfrentar el juego ante Chequia con mucha más tranquilidad de que ya no está en riesgo ni la clasificación ni el primer lugar del grupo.









Sin embargo, Aguirre reconoce que este equipo mexicano no le termina de convencer del todo, porque no se siente completamente satisfecho.









"Es difícil siempre salir satisfecho del todo, es verdad que hemos mostrado madurez, estuvimos mucho tiempo sin la pelota y no nos descompusimos como sí nos pasó con Sudáfrica, nos pudo la ansiedad; hoy estuvimos más pacientes.

"Fue un partido muy táctico, muy difícil de digerir para la afición que estuvo inconmensurable", reconoció el estratega mexicano.









"Hemos alcanzado madurez en el Mundial"









Por último, Javier Aguirre también habló de que ya tras dos juegos, en los que se han conseguido triunfos pero también con muchas dudas, poco a poco su escuadra ha logrado madurez.









"Es verdad que tuvimos un descuido que tapó bien "El Tala" Rangel pero fue solo una en todo el juego, y si no estaríamos hablando de otra cosa.







