Se acabó la era del "Vasco": Javier Aguirre deja a la Selección Mexicana tras caer ante Inglaterra

Javier Aguirre sabía que si podía cambiar la desgastada imagen de la Selección Mexicana y buscar una reconciliación con la afición, debía primero conjuntar a su equipo de tal forma que se convirtiera en una familia. El Vasco y esa sabiduría obtenida con los años, hizo soñar a millones de mexicanos tras cuatro victorias seguidas en el Mundial 2026. Y a pesar de caer ante Inglaterra en octavos de final, esta vez lo hizo con la frente en alto.

¿Cómo fue el desempeño de Javier Aguirre en el Mundial 2026?

Aguirre Onaindia no solo consiguió una revancha personal que buscaba a toda costa luego de ser partícipe de la más dolorosa eliminación mexicana en Mundiales cuando en 2002, Estados Unidos fue el verdugo, para luego morir de nada ante Argentina en 2010. Pero el entrenador de 67 años de edad aprendió de los errores del pasado y ahora se despide con la sensación de haber cumplido y de sembrar una semilla que germina favorablemente y será Rafa Márquez quien se encargue de recoger el fruto.

"Me voy con sentimientos encontrados. Una parte, orgulloso de la familia que juntamos, muy satisfecho con el trabajo realizado. Cuando uno pierde, no termina de superar cosas, el éxito es un camino que está lleno de errores superados, un éxito es ir de fracaso en fracaso hasta lograrlo. Les deseo lo mejor; a Rafa (Márquez) le di un abrazo, veníamos de una posición difícil, pero competimos Nations League, Copa Oro. Hay gente joven, muchos que apuntan a Europa. Sí estoy contento con el crecimiento de Rafa Márquez y de muchos jugadores", dijo tras el partido.

"Jugaron con el corazón de México, será una noche dura para todo México, en el vestidor, en casa, dormiremos poco. No tengo muchas palabras, me gana la emoción, creo que el sueño termina aquí, pero Rafa está fuerte, somos la 9 o 10 del (ranking) mundo, estamos cerca de los grandes, estos (ingleses) son grandes, como lo era Italia en el 70 y Alemania lo fue en el 86", añadió.

La estafeta la ha tomado ya el Káiser Azteca, quien se sumó dos años atrás al proyecto de Aguirre para aprender de él directamente y así encaminar su proceso en busca de la continuidad.

El legado de Javier Aguirre y la transición hacia Rafa Márquez

"Le di un gran abrazo a Rafa Márquez, vienen cuatro años muy buenos, es una base sólida. No hay un jugador que destaque sobre uno, estamos sufriendo por lo de Santi (Giménez), se fue al hospital. Es doloroso soñar, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Los 26 me hicieron muy feliz, deben de irse con la cabeza en alto, la crítica es al entrenador, dejaron la piel en el campo, si hay que reprochar, es al entrenador", afirmó.

"Hoy no pudo ser, la pena es la emoción de la gente, no pudimos concretar una noche más de alegría. Agradezco al público mexicano, todo el país, estos cinco partidos fueron inolvidables, me despido de la selección, del Azteca, me voy con mucho orgullo, mucho sentimiento, aquí viví gran parte de mi vida futbolística", reforzó.

Tras el desenlace de su tercer ciclo, Javier ha cerrado para siempre toda posibilidad de volver a dirigir al equipo nacional en el futuro, cansado de ser eterno bombero y al haber encontrado esa revancha personal que añoraba. Si bien no ha sido el adiós perfecto, sí que ha sido mucho mejor que en el pasado, por lo que no ha cerrado la puerta a sumarse a la selección en una nueva faceta como directivo.

"Me hubiera gustado despedirme de mi gente con una victoria y todos satisfechos, eso duele mucho, pero bueno, no tengo muchas más palabras, no voy a justificar nada. Derrota es derrota, te hacen tres goles con cuatro cinco tiros, hicimos 18, 6 o 7 entre los tres palos, eso no sirve para nada y perdimos. El rival no se equivocó contra nosotros, les deseamos que hagan un mundial muy bueno", señaló.

"Se logró recuperar, el orgullo de estar en la selección, tu himno, tu gente, un privilegio estar aquí. La gente de fuera lo sabe, eso me congratula, me siento parte. Ahorita no puedo decir algo de medallas, creo de verdad que tenemos esa identidad. Lo otro (ser directivo), ni siquiera lo valoraría, necesito un par de días, estar con los míos y tomar una buena decisión. Soy un hombre mayor, son partidos de Copa del Mundo, no lo sé, pero lo que sí es que es mi último partido como entrenador de la selección mexicana en el Estadio Azteca. Hay que hacerse un lado para que lleguen ellos", finalizó.