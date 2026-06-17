Se acabaron los nervios; Javier Aguirre no permitirá más fallas ante Corea del Sur

Se acabaron los nervios en la Selección Mexicana. Javier Aguirre fue tajante: ya no permitirá más fallas por ese motivo, porque considera que sus jugadores ya debieron asimilar lo que es estar en una Copa del Mundo.

De cara al segundo juego del Grupo A ante Corea del Sur este jueves en el Estadio Guadalajara, el Vasco exige que los futbolistas en el terreno de juego, tengan concentración absoluta.

"Decirles (a los jugadores) que ya empezó el Mundial, que les concedí el beneficio de la duda (en el primer juego) pero ya no puedo permitir que un jugador, por el escenario sea capaz de no dar un pase de tres o cuatro metros, como sucedió ese día (ante Sudáfrica); o que no haga un movimiento que entrenó para ello", precisó en la conferencia de prensa previa al duelo en la Perla Tapatía.





Debutaron diez en un Mundial ante Sudáfrica

Aguirre hizo cuentas y precisó que en el primer partido de esta Copa del Mundo, diez jugadores mexicanos debutaron en la justa; por ello es que les dio chance de "regarla" en el campo.

"Debutaron diez jugadores, por lo tanto primero los felicité y luego les dije que les daba el beneficio de la duda si tenían el nerviosismo propio del debut; en el escenario se te juntan muchas emociones, era normal".

La obligación de mejorar e intentar ganar

El propio Javier tiene muy claro que su equipo tiene que mejorar y mucho si es que quiere sacar la victoria ante los coreanos, porque de conseguirlo prácticamente amarrarán el primer lugar del Grupo A.

Pero propiamente no ve la obligación de ganar. Eso no le gusta al veterano estratega, quien considera que lo que sí están obligados por ser locales y estar ante su gente, es la de entregarse por completo en el campo y tener siempre la intención de ganar.

"Obligación tenemos de dejar todo en el terreno de juego, luego hay cosas inherentes al futbol, pero intentaremos nosotros proponer el partido y ojalá ganemos".

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