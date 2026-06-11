Javier Aguirre reconoce mal juego del Tri pese a victoria en debut ante Sudáfrica en el Azteca: "Es un escenario brutal"

Javier Aguirre es un perfeccionista. Al "Vasco" le obsesionan los detalles de tal manera, que incluso en la primera victoria de México en un partido inaugural tras haber perdido cinco y apenas empatado dos a lo largo de su historia, no se ha sentido conforme con el 2-0 sobre Sudáfrica ante un Estadio Ciudad de México repleto con 80 mil 824 asistentes ávidos de un triunfo tricolor.

La Selección Mexicana de Futbol ha tenido un dulce triunfo en su debut en la Copa del Mundo 2026 que se organiza en su propio territorio junto a Estados Unidos y Canadá. Pero han sido las particularidades que en la suma se tradujeron en una desorganización en conjunto, lo que ha dejado inconforme al timonel nacional.

"No jugamos bien la primera parte, pudimos quedar 3-0. Un solo remate, fuimos ampliamente superiores. El marcador no lo reflejó, le pegamos al poste y para fuera; nos fuimos complicando.El segundo gol y su expulsión nos relajó, no fuimos verticales. Para ser el primer partido, empezar con victoria, es buena, podemos mejorar y debemos, también", dijo en la conferencia posterior al triunfo mexicano, mismo que tuvo un ligero reproche del público, ávido de una goleada. "El partido era para 4-0, lo teníamos que hacer. No escuché los abucheos, pero con un 4-0 se va contenta. Con 2-0 se fue contenta, con 4-0 mejor. Los nervios ahora quedan al costado, son tes puntos que caen bien", agregó.

Para el DT de 67 años de edad, el origen de la desorganización mexicana se debió al natural nerviosismo de jugar por primera vez un partido mundialista en casa, debido a la presión que eso genera. Por lo que ahora, desea que ese pánico escénico se disipe y encuentra la mejor versión de sus pupilos.

"Es un escenario brutal, las patitas se te sacuden tantito, el jugador lo siente. El jugador dice ´¡ah caray!´. Nunca en 25 partidos tuvimos calambres, hoy fueron tres, es un tema emocional, equivocarte en pases fáciles, les pesó, no a todos, afortunadamente fueron tranquilizándose, teniendo la pelota. Tuvimos 16 remates, mucha posesión, nunca sufrimos atrás, la expulsión (de César Montes) fue evitable, es parte del juego, veremos lo que viene", explicó.

Otro asterisco en el triunfo tricolor ha sido la falta de contundencia. La Selección Mexicana se generó 16 remates a gol, pero solo cinco de ellos a puerta y dos goles marcados. Una tendencia que espera modificar en el transcurso del torneo.

"Básicamente de cara a portería, tuvimos expectativa de gol importante, 16 llegadas y 12 centros. No estuvimos finos, fueron varias cosas, pero ese es el área de oportunidad, concretar más de lo que generas", señaló, para luego responder a las provocaciones de su homólogo Hugo Broos, quien aseveró que México estaba perdido en el campo...

"Pienso que ellos tampoco tenían buena defensa, ni posesión de balón. Una vez (tiraron) a puerta, imagínate, metíamos cinco y ¿qué hubiera dicho? Que estábamos desesperados, no estoy de acuerdo. Ganar 4-0, eso es lo que tiene que hacer México, no habría este tipo de comentarios, dos golitos más", reforzó.

Con el triunfo, México ha iniciado con el pie derecho su participación en el Mundial que organiza junto a estadounidenses y canadienses. Un logro vital para sus aspiraciones en busca de sellar una participación histórica. Algo que podría allanarse con un primer lugar de grupo.

#VocesTricolor de los protagonistas del primer partido de esta Copa del Mundo. ?



¡Triunfo mexicano!. #SomosMéxicopic.twitter.com/CfEZO60AJA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026