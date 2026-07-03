Javier Aguirre se enojó por cambio de horario ante Inglaterra

Javier Aguirre se dijo estar "bastante encabronado" por la modificación del horario del partido ante Inglaterra, el cual se jugará a las 12:00 del día el domingo y no a las 18:00 como estaba previsto.

El entrenador nacional consideró que tanto a él, su cuerpo técnico y al grupo de jugadores, les estropea todo el cronograma de trabajo que se tenía para el duelo.

"Cambia todo: la (hora de) comida, la siesta, la fisioterapia... parece una tontería pero no lo es; hoy están trabajando 60 personas (con la Selección).

"No es cosa menor, es bastante importante el cambio, yo puedo entender razones y argumentos, pero a mí nadie me consultó y estoy bastante encabronado", dijo el Vasco en entrevista con Radio Fórmula.

A los jugadores tampoco les gustó el cambio

El veterano entrenador precisó que el cambio de horario también cayó muy mal en el seno Tricolor en los jugadores, quienes tendrán menos tiempo de descanso y preparación para el crucial juego ante los ingleses.

"Es como una patada en el estómago porque cambias todo. Ahora hay que cambiar todo el plan, todo el trabajo. No que se vaya al garete pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas. Entonces sí, no me gusta nada.

"Evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero a mí especialmente no me gusta nada, ni a mis jugadores".

Por último, Aguirre dijo que no les quedará de otra más que acatar la determinación de la FIFA, por lo que tendrán que adaptarse a la decisión del organismo.

"Me lo informaron aquí (en el Centro de Alto Rendimiento) y digo: no estoy de acuerdo. No me piden mi opinión, pero ni modo. E insisto en ello: FIFA manda y a tragar ajo y agua. Si me consultas (que sea) a las seis (el juego). Y vámonos, me da igual el rival, es mi casa, es mi horario y es mi forma de ser pero bueno, pues nada".