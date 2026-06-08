Jorge Campos y Chucky Lozano premian a ganadores de torneo callejero TOMA el juego 2026

Una enorme jaula con par de porterías que evocaba a la nostalgia por aquellos anuncios publicitarios a principios de siglo con Ronaldo, Ronaldinho y Roberto Carlos en la final contra Hidetoshi Nakata, Thierry Henry y Francesco Totti, fue el escenario para el torneo de fútbol callejero TOMA El Juego 2026.

Argentina venció a México y se llevó el título, pero ha sido el ambiente festivo lo que predominó en una velada mágica para calentar motores previo al Mundial 2026.

Ese fútbol de gambeta, de ingenio, de reglas escritas con tiza y discutidas hasta el anochecer, tuvo ahora una vitrina global. Más de 150 jóvenes de 10 países se enfrentaron simultáneamente en Ciudad de México, Los Ángeles y Nueva York en formatos reducidos.

En el evento de la capital mexicana, la música y los jerseys retro, dieron un toque especial.

Personalidades del futbol

Al ritmo de artistas como Malilla, Ryan Castro y Toy Selectah, la pelota rodó ante la presencia de distintas personalidades del fútbol mundial como Humberto Chupete Suazo, Ariel Ortega, Luis Ángel Malagón, Raphael Veiga, Sebastián Abreu, Alicia Cervantes, Jorge Campos y Chucky Lozano. Siendo estos últimos, los encargados de premiar al campeón Argentina.

LOZANO.

El Chucky Lozano compartió algunos momentos a través de sus historias de Instagram. Foto: Instagram @hirvinglozano

Organizado por Nike y transmitido por Prime Video, Twitch y Amazon Music, el evento fue una mezcla perfecta entre deporte, música y cultura urbana. Además de ser una plataforma comunitaria que ya organizó más de 100 torneos en seis continentes y veinte ciudades. Toda una fiesta a solo días del inicio del Mundial de 2026.