"Juegan con mucho corazón": Jude Bellingham se rinde ante México tras eliminarlo en el Azteca

Jude Bellingham hizo gala de la clase y educación que distingue a los ingleses en el mundo y luego de eliminar a México, dedicó en español unas palabras para el equipo Tricolor.

El futbolista del Real Madrid fue la figura del encuentro con dos goles, de un partido en el que los británicos terminaron pidiendo la hora defendiendo su ventaja, para así avanzar a cuartos de final donde enfrentarán a Noruega en Miami.

"México juega con mucho corazón"

"México es un equipo muy fuerte, juegan con mucho corazón", precisó el crack inglés quien se despachó con goles al 36' y al 38'.

A su vez, señaló que haber venido a nuestro país y jugar en el Estadio Azteca, es algo inolvidable para él, lo cual se llevará para siempre en la memoria.

"El Azteca es un estadio histórico. Un placer (haber jugado en él)".

Ahora los ingleses deberán viajar a Miami para su siguiente encuentro, donde si quieren llegar a semifinales de esta Copa del Mundo, deberán eliminar a una durísima Noruega con la bestia que es Erling Braut Haaland, misma que eliminó a Brasil también este domingo con dos goles.