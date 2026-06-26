Pura felicidad en el Tri; jugadores se divierten con bromas, mentadas y hasta jalones de cabello

La fase de grupos perfecta le hizo muchísimo bien a la Selección Mexicana, porque hay pura felicidad en los futbolistas del Tricolor.

Este viernes, durante la parte abierta de la práctica a los medios de comunicación, los jugadores dejaron ver su lado más relajado y hasta humano, porque el momento así lo permite.

Bromas entre ellos, como la que le hizo Santiago Giménez a Alexis Vega, quien lo imitó de cómo camina luego de su operación de la rodilla, a lo cual todos sus compañeros se rieron.

Además, hay tan buen ambiente que recibieron "gustosos" la mentada de madre por parte de la prensa, ya que un día antes los jugadores ya se la habían "refrescado" a los reporteros. Todo en buena lid.

Aunado a ello, está clarísimo que los jugadores están muy al pendiente de cómo han festejado en todo México sus triunfos en esta Copa del Mundo.

Porque en una parte de la práctica, todos se juntaron en el campo, para lanzar por los aires a uno de sus compañeros, todo ello en medio de risas, sonrisas, alegría y momentos muy agradables.

Vaya que son llevados entre sí los jugadores; muestra de ello es que mientras estaban en la lanzada hacia arriba, Jesús Gallardo aprovechó para jalarle el cabello a Carlos Acevedo, quien nunca se dio cuenta quién le hizo la mala obra.

Pero todo en un ambiente muy sano; nadie se enoja, nadie se prende, nadie se calienta. Al contrario, esta familia de jugadores ya mostró que está súper unida y se sabe que cuando ya hay mucha confianza, es que hay espacio para las bromas.

Javier Aguirre entiende claramente que son este tipo de cosas las que hacen grupo, las que logran la cohesión entre distintas personalidades y maneras de ser, máxime dentro de una Selección en una Copa del Mundo.

Por eso es que los deja ser a los muchachos; quienes tampoco es que abusen de sus compañeros o se excedan en las bromas... al menos en lo que dejan ver a la prensa.

Podrán cuestionar los métodos de entrenamiento a la selección mexicana, PERO JAMÁS SUS RESULTADOS ? pic.twitter.com/3uhwWHQm07 — denn (@bluewhitelaaav) June 26, 2026

Sábado y domingo, a puerta cerrada

La Selección Mexicana entrenará a puerta cerrada tanto sábado como domingo en el Centro de Alto Rendimiento, con miras a los 16avos de final.

El equipo Tricolor está ávido de volver a jugar y comerse al rival que se le ponga enfrente, ahora en la búsqueda de los octavos de final.

Será el lunes cuando haya conferencia de prensa con Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México y muy probablemente, zona mixta con jugadores en el Centro de Alto Rendimiento.

Ya habrá momento para ponerse serios, pero por ahora, el Tri disfruta de esta Copa del Mundo, la goza como no hacía hace muchísimo tiempo.

Sobretodo, se deja ver como una verdadera familia, donde todos los jugadores se tienen la confianza de llevarse "pesado", pero de quererse y respetarse dentro de la cancha.