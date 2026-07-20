Jugadores que mostraron descontento al saludar a Donald Trump

Luego del momento cúspide de la entrega de la Copa del Mundo, hubo varios gestos polémicos, tanto de Argentina, como de España. Esta mañana se sigue hablando todavía de lo que ocurrió durante la ceremonia de premiación, como la actitud de Rodrigo Hernández, Lamine Yamal o de Cristian Romero frente al presidente de Estados Unidos.

Y es que durante la entrega de medallas, cuando los jugadores pasaron a saludar a los presidentes de los diferentes países que fueron sede, hubo al menos 3 situaciones que dejaron sentir un ambiente incómodo, especialmente frente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Uno de los casos más comentados en redes sociales, fue el del cortés gesto del ganador del Balón de Oro, Rodrigo Hernández Cascante, quien antes de levantar la Copa del Mundo, decidió despedir al presidente de EU del espacio de la foto icónica.

El momento fue comentado, porque en más de un video de las transmisiones de la Clausura de la Copa del Mundo 2026, se puede ver a Rodri recibiendo la Copa de manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Trump has no shame, and he knows exactly what he´s doing.



Get off the fucking stage and let the players have their moment. pic.twitter.com/4oHACoVC5l — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 19, 2026

Posteriormente a Trump felicitando, por lo que el jugador español, lo toma del brazo y la espalda dirigiéndolo al final del espacio para la fotografía levantando el trofeo. A este gesto, se unió Infantino para dejar a la Selección de España posar y festejar tranquilos.

Romero y Lamine Yamal ignoraron rechazaron saludo de Trump

Ya sea por las polémicas con la FIFA o por razones personales, estos futbolistas decidieron marcar un límite ante el saludo de felicitación de Donald Trump.

Cristian Romero

En el caso del futbolista argentino, Cristian Romero, algo que se comentó demasiado en la red social X, fue del segundo después a que recibió su medalla de segundo lugar de manos de Gianni Infantino, ignoró el saludo del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, algo que sin duda dejó de qué hablar.

Lamine Yamal

El gesto de la joven joya del equipo español, Lamine Yamal, también fue muy comentado, ya que cuando el mandatario de EU extendió la mano para saludar y felicitar a Yamal, este respondió con un gesto de "amor y paz", de lejos y sin darle la mano a Trump.