México vs Inglaterra: Jugadores que mostraron respeto después del partido

El partido de México vs Inglaterra dejó mucho de qué hablar al menos por los próximos 2 días, mientras procesamos la derrota. Y es que dada la calidad de los seleccionados nacionales, no es ningún secreto que se ganaron el respeto de diferentes aficiones.

Sin embargo, aunque rivales en la cancha, los futbolistas ingleses tuvieron diversos gestos incluso hasta de consuelo con los mexicanos que se enfrentaron a ellos durante los decisivos 90 minutos. El más viral fue el intercambio de playera de Jude Bellingham con Gilberto Mora.

Sin embargo, además de este gesto hubo otros jugadores que demostraron respeto y consuelo a integrantes del Tricolor, luego de quedar eliminados en Octavos de Final Inglaterra 3-México 2.

Jugadores ingleses que demostraron apoyo y respeto a los mexicanos

Y es que desde anoche hasta esta hora de la tarde, en redes sociales no han dejado de circular imágenes de los ingleses demostrando apoyo y respeto a los mexicanos. Algunos de ellos son:

Harry Kane

Pese a ser uno de los goleadores más letales de la selección inglesa, al final del partido, Harry Kane abrazó a Raúl Jiménez, después del silbatazo final para consolarlo. Esto se tomó como el reconocimiento por su esfuerzo y trayectoria en la Premier League.

Y tras el silbatazo final en la cancha del Estadio Azteca, Harry Kane se alejó por un momento de las celebraciones de la Selección de Inglaterra y se dio el tiempo para ir a consolar a Raúl Alonso Jiménez.



El capitán del combinado inglés quiso reconocer al delantero de una… pic.twitter.com/f1skvzotma — Invictos (@InvictosSomos) July 6, 2026

Marc Guéhi

El también jugador de Manchester City, Marc Guéhi, se acercó a Julián Quiñones para consolarlo. Cabe destacar, que incluso antes del partido, el futbolista destacó la jerarquía de México, otorgándole incluso el papel de "favorito", por tratarse de un encuentro en casa y con la afición de su lado.

Jude Bellingham

Este jugador es quizá el más comentado y recordado no sólo porque fue quien marcó el doblete contra la Selección Mexicana con espacio de no más de 2 minutos. También se le recordará por haber intercambiado la playera con Gilberto Mora "Morita" y por declarar ante la prensa, que México fue un rival fuerte.

Además, Jude saludó a cada uno de los jugadores como muestra de respeto, después de la eliminación.