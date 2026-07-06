Ellos son los ingleses que demostraron respeto y consuelo a los jugadores mexicanos después del partido
México vs Inglaterra: Jugadores que mostraron respeto después del partido
Por: Citli Toribio
El partido de México vs Inglaterra dejó mucho de qué hablar al menos por los próximos 2 días, mientras procesamos la derrota. Y es que dada la calidad de los seleccionados nacionales, no es ningún secreto que se ganaron el respeto de diferentes aficiones.
Sin embargo, aunque rivales en la cancha, los futbolistas ingleses tuvieron diversos gestos incluso hasta de consuelo con los mexicanos que se enfrentaron a ellos durante los decisivos 90 minutos. El más viral fue el intercambio de playera de Jude Bellingham con Gilberto Mora.
Sin embargo, además de este gesto hubo otros jugadores que demostraron respeto y consuelo a integrantes del Tricolor, luego de quedar eliminados en Octavos de Final Inglaterra 3-México 2.
Jugadores ingleses que demostraron apoyo y respeto a los mexicanos
Y es que desde anoche hasta esta hora de la tarde, en redes sociales no han dejado de circular imágenes de los ingleses demostrando apoyo y respeto a los mexicanos. Algunos de ellos son:
Harry Kane
Pese a ser uno de los goleadores más letales de la selección inglesa, al final del partido, Harry Kane abrazó a Raúl Jiménez, después del silbatazo final para consolarlo. Esto se tomó como el reconocimiento por su esfuerzo y trayectoria en la Premier League.
Marc Guéhi
El también jugador de Manchester City, Marc Guéhi, se acercó a Julián Quiñones para consolarlo. Cabe destacar, que incluso antes del partido, el futbolista destacó la jerarquía de México, otorgándole incluso el papel de "favorito", por tratarse de un encuentro en casa y con la afición de su lado.
Jude Bellingham
Este jugador es quizá el más comentado y recordado no sólo porque fue quien marcó el doblete contra la Selección Mexicana con espacio de no más de 2 minutos. También se le recordará por haber intercambiado la playera con Gilberto Mora "Morita" y por declarar ante la prensa, que México fue un rival fuerte.
Además, Jude saludó a cada uno de los jugadores como muestra de respeto, después de la eliminación.
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