Julián Quiñones es primer mexicano con dos goles en un mismo Mundial desde Chicharito Hernández en 2010

Julián Quiñones se encontró una pelota viva en el área chica y no lo dudó dos veces para mandarla guardar al fondo de las redes.

El atacante del Al-Qadsiah FC anotó el 2-0 de la Selección Mexicana de Fútbol ante Chequia para así romper una racha de 16 años sin que el Tri tuviera un jugador con dos o más goles en una misma Copa del Mundo.

El colombiano naturalizado mexicano había anotado el primer gol mexicano en el Mundial 2026 durante el debut azteca ante Sudáfrica el pasado 11 de junio. Y tan solo 13 días después, el atacante de 29 años se destapó con otra anotación tras una gran jugada de Gilberto Mora.

Con su anotación, el de Magüí Payán, Colombia, puso fin a una sequía desde el Mundial de Sudáfrica 2010 sin que un jugador tricolor marcara dos anotaciones o más en una sola justa desde que lo hiciera Chicharito Hernández, cuando en aquella Copa marcó ante Francia y Argentina.

Quiñones entró a una lista donde además de CH14, Omar Bravo en 2006, Jared Borgetti en 2002; Ricardo Peláez en 1998, Luis García en 1994, Fernando Quirarte en 1986; Javier Valdivia en 1970 y Manuel Rosales en Uruguay 1930, aparecen con dos goles.

Mientras que Luis Hernández en el 98, es el único en la historia con cuatro tantos en una misma Copa.

Por si fuera poco, Julián es además el primer jugador nacido fuera de territorio nacional en anotar dos dianas con el Tri en la Copa del Mundo. Roberto Gayón y Zinha ya habían anotado un gol mundialista antes, pero nunca nadie se había destapado con doblete.