Inglaterra viene al Azteca: Kane salvó a los ingleses con un doblete y logró remontada sobre Congo

Inglaterra estará el domingo en el Estadio Azteca; gracias a un Harry Kane salvador, el Huracán anotó un doblete para darle la vuelta al Congo y ganar el partido en Atlanta 2-1.

La Selección Mexicana tendrá que encontrar la forma de detener a un delantero de élite como es el artillero del Bayern Munich, quien con este doblete ya suma cinco goles en este certamen y es de los mejores goleadores.

Y así, los "Tres Leones" volverán al Coloso de Santa Úrsula 40 años después, luego de que en la edición de 1986 fueron eliminados por la argentina de Diego Armando Maradona, con la mano de Dios y el gol del siglo.

Si bien la potencia europea consiguió su pase a octavos, vaya que sufrió para ganar el juego en 90 minutos, porque el Congo le hizo juego, le causó un desgaste tanto físico como emocional, aunque al final ya no aguantó.

De hecho, los congoleños tuvieron para meter su segundo gol en el primer tiempo, lo cual muy probablemente hubiera causado una enorme presión a los británicos. Pero le falló la definición de manera terrible a Noni Madueke, quien la tuvo a placer en el área y la mandó por un lado del arco rival.

La realidad también es que Inglaterra siempre estuvo encima del Congo al verse abajo en el marcador, luego de que apenas a los siete minutos de iniciado el duelo, Brian Cipenga batió al arquero Jordan Pickford con un riflazo.

Inglaterra se descolocó porque jamás esperó que le clavaran un gol tan temprano, a partir de ahí, se lanzó al frente y buscó igualar lo más pronto posible.

Aunque se encontró con una muralla congoleña: el arquero Lionel M'Pasi, que les sacó absolutamente todo en el primer tiempo.

Lo malo es que el guardameta no podía hacer todo y si bien había salvado a su equipo en los primeros 45 minutos, ya en la parte complementaria no lo logró.

Inglaterra vs, Congo.

Foto: MexSport

Cuando el futbol colectivo no funciona, esta Selección Inglesa tiene un Game Changer y ese es Harry Kane, aunque también el técnico Thomas Tuchel acertó al meter a Anthony Gordon, quien le cambió la cara a su equipo.

Al 75', Kane encontró el empate 1-1 con un remate de cabeza a quemarropa dentro del área; esta vez, dentro del área, el guardameta M'pasi no pudo detener el esférico.

Ya golpeado, Congo no aguantó el poderío inglés y en específico el de HurriKane, quien al 86', controló una pelota en tres cuartos de cancha, se volteó a al portería y sacó un misil imposible para el guardameta.

Con eso, Inglaterra ganó su pase a los octavos de final, aunque su juego no fue tan convincente en este encuentro y si quiere vencer a una Selección Mexicana muy motivada, con su Estadio Azteca que se devora al rival que sea, va a necesitar mucho más que un brillante Kane o que Jude Bellingham, salga un poquito más claro.

Que vengan los ingleses... México está ya los espera.