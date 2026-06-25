Katia Itzel García debuta con éxito en el Mundial y Países Bajos confirma su boleto a Monterrey

Katia Itzel García saltó al campo del Estadio Kansas City vestida con un uniforme negro matizado por colores de la Bandera de México. La árbitra ha hecho historia al convertirse en la primera mexicana en pitar un partido de la Copa del Mundo de la FIFA.

Y sus ojos cristalinos mostraron la satisfacción de su alma. Países Bajos venció a Túnez para clasificar como primero del Grupo F y ahora jugará dieciseisavos de final en Monterrey, Nuevo León.

Impacto histórico de Katia Itzel García en la Copa Mundial

El equipo de la Naranja Mecánica se impuso por contundente 3-1, gracias a un autogol de Ellyes Skhiri y las anotaciones de Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke, mientras que por los tunecinos marcó Hazem Mastouri para así despedirse del torneo con su tercera derrota consecutiva con todo y un cambio de técnico tras su primer partido en el Mundial 2026.

La oriunda de la Ciudad de México no tuvo demasiados contratiempos y tampoco se metió en problemas durante su histórica participación como árbitra central, en la que se convirtió en apenas la tercera mujer en ocupar el rol de jueza en la historia de una Copa Mundial varonil, después de Stéphanie Frappart, quien fue pionera en Qatar 2022, además de Tori Penso, designada también para esta edición de 2026.

Salvo en una salida a toda velocidad de Túnez en la que se ubicó mal y tropezó con el neerlandés Nathan Aké, Katia Itzel tuvo una pulcra actuación en la que mostró su autoridad al señalar una falta de Rani Khedira sobre Donyell Malen poniendo orden.

García no mostró tarjeta alguna pero sí un total de 21 infracciones a lo largo del encuentro.

Como anécdota, Katia García había hecho sonar su silbato para reanudar el segundo tiempo, pero los jugadores tunecinos pidieron que se detuviera, ya que Hannibal Mejbri apareció corriendo desde el vestuario para incorporarse al campo de juego. La árbitra esperó, pero aún no era suficiente.

Desarrollo y resultado del partido entre Países Bajos y Túnez

Minutos después, Skhiri, el volante que ya había marcado un gol en contra en el partido, emergió finalmente de los túneles. Solo entonces, con todos los jugadores en su lugar, el segundo tiempo pudo ponerse en marcha.

La escena, tan confusa como reveladora, resumió a la perfección lo que fue el caótico paso de Túnez por el Mundial, con desorden, desconcierto y una sensación de que nada funcionaba como debía.

Cuando apenas empezaba el partido, Túnez tuvo su oportunidad. Gharbi, desde una posición inmejorable, disparó por encima del travesaño y desperdició el primer aviso.

Y entonces, Países Bajos no perdonó el error. Un minuto después, Dumfries llegó al fondo, envió un centro al corazón del área chica y Skhiri, en su intento por despejar, empujó el balón contra su propia portería.

El autogol fue un mazazo para los africanos, que cuatro minutos más tarde recibieron el segundo. Brobbey clavó el tanto y desmoralizó por completo a Túnez.

A partir de entonces, cada avance naranja fue una amenaza, mientras que la reacción tunecina apenas se insinuó sin llegar a concretarse. Países Bajos, conforme con la ventaja, tampoco forzó el acelerador.

Pero el fútbol siempre guarda sorpresas. Esa relajación previa al descanso le costó caro a la Naranja. A los ocho minutos del segundo tiempo, Mastouri cabeceó con precisión un córner tunecino y descontó, reabriendo por completo el partido. Lo que había sido un ensayo naranja en el primer tiempo se transformó en un encuentro distinto.

El gol encajado, despertó a Países Bajos y Túnez entendió que podía competir. Así fue como a los 16 minutos, Van Hecke respondió desde otro tiro de esquina para poner las cosas en su lugar y estirar nuevamente la ventaja.

Ahora, tras el desenlace del partido y el fin de la actividad en la fase de grupos en el sector F, los neerlandeses han avanzado como primeros con siete puntos, por lo que ahora, se medirán con Marruecos en un duelo de alto voltaje, ni más ni menos, que en la Sultana del Norte el próximo lunes.