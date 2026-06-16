¿Klose, Mbappé y Messi? Ellos son los máximos goleadores en la Copa del Mundo

Este martes 16 de junio Francia y Argentina debutaron en el Mundial 2026 donde Kylian Mbappé anotó dos goles y Lionel Messi tres, con lo que ayudaron que su selección ganaran sus encuentros.

Por ello en Ovaciones te hicimos un recuento de los jugadores que han hecho más anotaciones en mundiales.

Miroslav Klose: 16 goles

Hasta el momento, el máximo goleador en Copas del Mundo es el alemán Miroslav Klose quien anotó cinco goles en el Mundial de 2002 que se hizo en Corea del Sur y Japón.

Anotó otros cinco goles en 2006 como local, en Alemania; otros cuatro goles en 2010 en Sudáfrica y dos más en 2014, en Brasil.

Lionel Messi: 16 goles

El argentino ha anotado 15 goles en justas mundialistas el primer gol lo hizo en 2006 en Alemania.

En 2014 en Brasil, Messi logró anotar cuatro goles; en 2018 en Qatar hizo siete anotaciones y en lo que va del Mundial 2026 lleva tres goles

Messi logró anotar 16 goles al inicio del torneo.

Foto: Mexsport

Ronaldo Nazário: 15 goles

El brasileño Ronaldo Nazário está como segundo en la lista con más goles, pues logró 15 anotaciones: sus primeros cuatro goles los logró en el Mundial de 1998 que se celebró en Francia.

Sin embargo en 2002, en el Mundial de Corea del Sur y Japón, el futbolista logró ocho goles; en tanto Alemania en 2006 anotó tres goles

Gerd Müller: 14 goles

El alemán Gerd Müller es el tercero en la lista y en su historia anotó 14 goles en las justas mundialistas, en su primer Copa del Mundo, en 1970 que se hizo en México, anotó 10 goles.

En el segundo mundial que jugó logró anotar cuatro goles en Alemania Occidental.

Kylian Mbappé: 14 goles

Uno de los jugadores llamados "de la nueva generación", Kylian Mbappé, ha logrado hacer 14 goles; los primeros cuatro goles lo hizo en 2018 en Rusia.

Sus siguientes ocho goles los hizo en 2022 en Qatar y los últimos dos, los ha anotado en el Mundial 2026 que se disputa entre México, Estados Unidos y Canadá.

Mbappé acumuló 14 goles en Mundiales.

Foto: Mexsport

Just Fontaine: 13 goles

Este jugador francés hizo una hazaña ya que sólo jugó un Mundial en 1958 en Suecia y anotó sus 13 goles,

Pelé: 12 goles

El brasileño, Édson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, hizo 12 goles en su carrera mundialista los primeros 6 los hizo en 1958 en Suecia, uno más en 1962 en Chile, otro en 1966 en Inglaterra y el último mundial en el que estuvo anotó cuatro goles en México.