La estadística que evidencia una clara ventaja de Argentina en el Mundial 2026

Las decisiones arbitrales alrededor de la Selección Argentina se han convertido en uno de los temas más debatidos de la Copa del Mundo 2026. Tras la polémica actuación arbitral en los cuartos de final frente a Suiza, una estadística sobre el funcionamiento del Video Assistant Referee (VAR) volvió a alimentar la conversación en redes sociales.

De acuerdo con los datos recopilados por The Analyst (Opta), Argentina fue la única selección de las ocho que alcanzaron los cuartos de final a la que el VAR no le había revertido una sola decisión arbitral en contra hasta el término de los octavos de final.

La estadística contempla la fase de grupos y octavos de final, y muestra el balance entre intervenciones favorables y desfavorables para cada selección.

En ese periodo, la Albiceleste registró cuatro decisiones revertidas a su favor y ninguna en contra, además de presentar el mejor saldo del torneo entre los cuartofinalistas, con +6.7 intervenciones por cada 100 faltas recibidas.

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El contraste con el resto de los equipos es evidente. España terminó con un saldo positivo de +2.6, mientras que Francia también presentó un balance favorable. Del otro lado aparecen selecciones como Inglaterra, Bélgica, Marruecos, Noruega y Suiza, todas con al menos una decisión revertida en su contra durante el torneo.

Sin embargo, la estadística no demuestra por sí misma que Argentina haya sido favorecida de manera indebida. El VAR únicamente interviene cuando detecta un error claro y manifiesto del cuerpo arbitral, por lo que un mayor o menor número de revisiones también depende de las acciones que ocurren durante los partidos.

La polémica continuó en cuartos de final

Aunque el estudio únicamente considera los encuentros disputados hasta los octavos de final, el debate creció después del partido entre Argentina y Suiza.

En ese encuentro, el árbitro portugués João Pinheiro protagonizó una de las acciones más discutidas del Mundial al corregir, con ayuda del VAR y la aplicación de la regla de error de identidad, una amonestación inicialmente mostrada a Leandro Paredes. Tras la revisión, el castigo fue para el delantero suizo Breel Embolo, quien ya tenía tarjeta amarilla y terminó expulsado.

La decisión provocó fuertes críticas por parte del entorno suizo y reavivó las discusiones sobre el arbitraje alrededor de la Selección Argentina.

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Aun con esa polémica, tampoco en los cuartos de final hubo una decisión del VAR que revirtiera una acción en contra de la Albiceleste, por lo que la tendencia observada hasta octavos se mantuvo.

Con Argentina instalada en las semifinales, las decisiones arbitrales seguirán bajo la lupa. Si bien los datos muestran que es la única selección de las cuatro sobrevivientes que no ha sufrido una reversión del VAR en su contra desde el inicio del torneo, esa estadística no constituye, por sí sola, una prueba de favoritismo, aunque sí explica por qué cada partido de la campeona del mundo genera un intenso debate entre aficionados y analistas.