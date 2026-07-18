"La Furia Española" se hizo sentir en Manhattan desde el Madison Square Garden

La Furia Española comenzó más tarde su banderazo, después del argentino. Y si bien no fue para nada masivo, también se hizo sentir con mucho fervor.

Los ibéricos comenzaron su reunión poco antes de las 19:00 horas en el Madison Square Garden y de ahí siguió una caravana que terminó en la zona de Manhattan conocida como "Little Spain".

Una juntada española que también tuvo tintes políticos, porque hubo muchos cantos en contra del presidente Pedro Sánchez.

Pero más allá de eso, fue también una demostración de que España trae su propia banda de apoyo, que confía en que su Selección pueda conseguir la segunda estrella tras 16 años, luego de Sudáfrica 2010.

Alrededor de 500 seguidores de La Roja, caminaron por las calles de la Gran Manzana, dejándole saber a Nueva York que está presente y que en la Final del Mundo gritarán con todo por su Selección.

Y si bien su banderazo ni de broma fue tan masivo como el argentino, lo importante será lo que suceda en el campo y ahí España puede darles la alegría.