La Furia Finalista: España borró a la favorita Francia y va por su segunda Copa del Mundo

¡Furia Roja y brillante futbol! En el partido hasta este momento de la Copa del Mundo que más necesitaba España mostrar su calidad y su nivel, lo hizo de manera magistral para arrollar y borrar a la favorita Francia al derrotarla 0-2 en la semifinal disputada en el Estadio Dallas en Arlington.

Así que la España dirigida por Luis de la Fuente se metió a la Final del Mundial 2026 en busca de su segundo título tras 16 años; luego de conseguir la primera estrella en Sudáfrica 2010, cuando le ganó la Final en tiempo extra a Países Bajos.

Mientras que Francia se quedó muy corta a la buena hora; ni con sus velocistas de élite como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, con un equipazo temible para cualquier equipo en el mundo, a esta España no le hizo ni cosquillas. Desaparecieron a Les Bleus del terreno de juego.

Porque no preocupó en ningún momento del partido a esta Furia Roja que hoy dio un manotazo importantísimo en la pelea por este Mundial; si Inglaterra o Argentina avanzan a la Final, tienen que elevar muchísimo su nivel o de lo contrario los ibéricos se van a llevar este Mundial.

Francia entregó su peor encuentro en este torneo, aunque también fue grandísimo mérito de su contrincante en este partido. El técnico Luis de la Fuente dio una cátedra táctica en el campo, porque le comió absolutamente todos los espacios del césped a un estratega Campeón del Mundo como lo es Didier Deschamps.

Una de las claves que tuvo esta victoria española, fue porque supo acortarle el campo a Francia; nunca permitió que sus velocistas Mbappé, Dembélé, Barcola y Olise los agarraran en espacio abierto, porque eso era lo mismo que ir a una sentencia segura de muerte.

Muestra de ello es que no solo la línea defensiva lo hizo de manera magistral, sino que el arquero Unai Simón jugó varias veces como líbero, así como lo hizo en sus mejores años el portero alemán Manuel Neuer, para cuando a sus defensas les ganaban la espalda a velocidad, el arquero salía sin miedo y con pura convicción de su área, para cortar las ofensivas de un Mbappé que fue completamente anulado.

Kylian terminó completamente frustrado e impotente, porque ya en la parte final del encuentro le dio un golpe en la cara al guardameta Simón, que le mereció una tarjeta amarilla del silbante salvadoreño Iván Barton.

? ¡SALIÓ EL PRIMER FINALISTA!



La Roja vuelve a una final de la Copa del Mundo 16 años después. Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, España firmó una gran actuación para eliminar a Francia, una de las favoritas, y buscar su segundo título mundial. pic.twitter.com/YcEoPOeUnS — Ovaciones (@ovaciones) July 14, 2026

Errores y decisiones clave en el partido

Fue un partido brillante, perfecto y con una sincronización de primer nivel por parte de España, porque no solo se trataba de anular a una Francia que tiene un nivel de élite entre la propia élite.

Se trataba también de expresar una idea futbolística total; una España que mostró máxima concentración, máxima técnica, precisión, eficacia y que pegó cuando debía hacerlo para dejar sin ningún tipo de oportunidad al equipo galo.

Aunque también, Francia cometió errores que le costaron su sueño de conseguir su tercera Copa del Mundo. Pasados los 20 minutos del primer tiempo, una grosera falla del lateral izquierdo Lucas Digne, abrió el camino para España.

Digne quiso despejar una pelota dentro del área, pero nunca vio que el escurridizo Lamine Yamal ya estaba detrás de él; Lamine, sabedor de que le iban a dar un patadón, se volteó, ganó la pelota con el brazo pegado al cuerpo y Digne le impactó a la altura de la cintura.

El silbante Barton no dudó ni un segundo y de inmediato marcó la pena máxima: el encargado de cobrarla fue el muy buen futbolista español y goleador de este equipo, Mikel Oyarzabal quien venció al portero Mike Maignan para poner el 0-1 de España.

En la segunda mitad, la obligación era completamente de Francia de ir hacia adelante para buscar el empate y regresar en el juego, pero España fue amo y señor del duelo durante los 90 minutos.

Al 58', en una grandísma jugada ibérica, Dani Olmo se combinó con Pedro Porro y este entró al área para definir ante Maignan el 0-2 de España, resultado que ya no se movió en el marcador y le dio el pase a la Furia Roja, que ahora viajará a Nueva Jersey para la Gran Final.

Pedro Porro participó en el segundo gol de España.

Foto: MexSport

En tanto, Francia deberá viajar a Miami para buscar el tercer lugar de esta Copa del Mundo, en el que más allá de conseguirlo o no, este martes firmó un fracaso rotundo por la calidad de su plantel, por el enorme nivel futbolístico que tiene y por su figura, Kylian Mbappé.

Pero esta España es total; es muchísima pieza y tiene muchísima calidad. La Furia Roja va que vuela para Campeona del Mundo, a menos que la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham o la Argentina de Lionel Messi, digan lo contrario. Este Mundial se está pintando de rojo.