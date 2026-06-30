La lista de los jugadores más goleadores del Mundial 2026

Con la primera ronda de la fase de 16avos, las personas ya comienzan a preguntarse, ¿quiénes son los candidatos para ganar la bota de oro? y es por ello que en Ovaciones, te traemos un recuento, tras el encuentro de Francia contra Suecia.

¿Cómo va la tabla de goleo del Mundial 2026?

El Mundial 2026 ya va en una fase muy avanza y a estas altas ya hay favoritos para llevarse el galardón que la FIFA entrega al mayor anotador, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícios Jr y hasta Cristiano Ronaldo están en los favoritos.

A continuación la lista completa:

Lionel Messi - 6 goles Kylian Mbappé - 6 goles Erling Haaland - 5 goles Ousmane Dembélé - 4 goles Vinícius Jr. - 4 goles