La polémica jugada que habría dejado fuera a Noruega ante Inglaterra

Inglaterra eliminó a Noruega del Mundial 2026 con un marcador 2-1 en tiempos extra.

Sin embargo, el partido terminó con un sabor agrio no sólo por la derrota de los vikingos que le habían robado el corazón a los mexicanos y los internautas en redes sociales, también por varias polémicas arbitrales y en específico, una jugada que pudo cambiar el rumbo de los semifinalistas.

¿Qué jugada pudo cambiar el resultado a Noruega?

El partido transcurría con normalidad hasta que en el minuto 45+2 hubo un gol contra Noruega. De acuerdo con varias cámaras en el estadio, el balón habría pegado en uno de los cables de una cámara llamada "araña" y esto habría ayudado a que se ajuste para que jugador de Inglaterra anotara gol.

Sin embargo, la FIFA aclaró en redes sociales que tras revisar la jugada no se detectó que el sensor en el Connected Ball se activara, es decir "no mostró pico en el latido del balón" cuando estaba en el aire", por lo que no encontró evidencia de que en realidad el balón tocó el cable aéreo.

Before England´s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

En redes sociales, las críticas están divididas, pues afirman que se debió detener la jugada y por ende el gol del empate a Noruega no habría ocurrido.

Otros dicen que no hay evidencia de que el balón haya golpeado el cable de la cámara.