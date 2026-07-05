Ya ni disimulan: FIFA le perdona la roja a Estados Unidos

La selección de Estados Unidos recuperó a una de sus principales figuras para los octavos de final del Mundial 2026. La FIFA dejó sin efecto la suspensión de Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el partido contra Bosnia y Herzegovina, por lo que estará disponible para enfrentar a Bélgica.

En Ovaciones te contamos el "chismecito" mundialista.

Según el periodista Ben Jacobs, desde la Casa Blanca habría existido una llamada a la FIFA para pedir que se revisara la expulsión de Folarin Balogun.

Sin embargo,la FIFA negó cualquier tipo de influencia externa explicando que la decisión de retirar la suspensión se tomó únicamente con base en el artículo 27 de su Código Disciplinario.

Lo que sí llamó la atención fue que, poco después del anuncio, Donald Trump publicó un mensaje agradeciendo que se hubiera "hecho lo correcto" y que se revirtiera una "gran injusticia".

"Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia. Presidente DONALD J Trump".



Publicación de Donald Trump. Foto: Redes Sociales.

¿Por qué expulsaron a Balogun?

La tarjeta roja llegó tras una jugada que, a simple vista, parecía una disputa normal por el balón. Balogun fue a pelear la pelota y terminó pisando el tobillo de un defensor bosnio.

En un principio el árbitro dejó seguir la acción, pero el VAR lo llamó a revisar la jugada y después de observar la repetición, decidió mostrarle la tarjeta roja directa por conducta violenta.

Que le hayan quitado la sanción a Folarin Balogun es un escándalo increíble.



Es una roja inapelable en cualquier sitio y en cualquier época.



La FIFA cediendo a las presiones de Trump y Estados Unidos, qué vergüenza. https://t.co/OGPljL5r8j pic.twitter.com/e8XF3xQVVB — RoyNaldinho (@RoyAstur) July 5, 2026

¿Y qué es eso del famoso artículo 27?

Artículo 27. Foto: Código Disciplinario FIFA



En pocas palabras, el artículo 27 es como cuando te ponen la sanción, pero te dicen: te la voy a guardar, no la vas a cumplir ahorita... pero no la vuelvas a regar.

Eso fue lo que pasó con Balogun.

La FIFA no le quitó la roja ni dijo que el árbitro se equivocó. Lo que hizo fue dejar en pausa el castigo para que pudiera jugar.

Ahora Balogun queda "a prueba". Si en los próximos años vuelve a cometer una falta parecida, entonces tendrá que cumplir esa suspensión que quedó pendiente y además la sanción por la nueva infracción.

Algunos aficionados y analistas dijeron que la expulsión fue exagerada porque parecía más un choque de juego que una agresión intencional.

Fue entonces que se armó el debate: unos decían que era roja clarísima y otros que apenas ameritaba amarilla.

Y justo por toda esa polémica o ¿la llamda de la Casa Blanca? fue que después la FIFA revisó el caso y terminó dejando la suspensión en pausa, lo que permitió que Balogun pueda jugar contra Bélgica.