"Lamine tiene que ser Lamine; Messi es descomunal"; Luis de la Fuente quitó presión a su estrella

Nueva York (Enviado).- Invariablemente si la Final de la Copa del Mundo se va a jugar entre España y Argentina, por supuesto que se iba a dar una comparación entre Lamine Yamal y Lionel Messi.

Lo cual en la previa del juego del domingo en Nueva Jersey, lo atajó de inmediato el técnico español, Luis de la Fuente, quien consideró que el chico de 19 años, no se debe medir con un astro monstruoso de nivel como lo es "La Pulga".

¿Qué dijo Luis de la Fuente sobre Lamine Yamal y Lionel Messi?

"Lamine tiene que ser Lamine; Messi es un jugador irrepetible, es un talento descomunal y un ejemplo para los deportistas más jóvenes; su actitud, su comportamiento, con la edad que tiene en este Mundial que está haciendo tan espectacular, me parece un ejemplo.

"Pero Lamine tiene que ser Lamine, de la mejor manera en que podemos ayudarle es apoyándole, ayudándole a que siga siendo el que hemos conocido porque tiene un potencial a futuro excepcional", precisó el estratega en el Javits Center de la Gran Manzana.

Detalles sobre la preparación y expectativas para la Final

A propósito de la joven estrella española, de la Fuente disipó cualquier duda sobre su estado físico, toda vez que este jueves había entrenado por separado junto a Pedro Porro.

"Lamine está bien; todos los jugadores bien. El sábado tenemos la última sesión de entrenamientos; son los momentos más críticos de que no haya ningún contratiempo, porque no hay horas para recuperarse de una circunstancia adversa, que Dios quiera que no, pero están todos bien".

Una Final con dos súper equipos

Ya sobre la Final contra Argentina que se resolverá en menos de 48 horas, el timonel ibérico consideró que será una Súper Final, porque se enfrentan dos Súper Selecciones.

"Va a ser un grandísimo espectáculo, hay dos súper selecciones, dos súper equipos con muchas similitudes, comportamientos, talento de futbolistas.

"Cada uno intentará llevar al juego a donde nos interese, pero en un planteamiento primero, los dos lo haremos donde la brillantez el talento, el buen juego, gane en cualquier otras circunstancias".

Solo espera que el arbitraje esté a la altura de un juego de tal envergadura, porque hay que recordar que el técnico de Francia, Didier Deschamps se quejó del salvadoreño Iván Barton en las semifinales.

"Los árbitros están para que nos ayuden a nosotros, pero también al espectáculo, como del nivel que espera una Final del Mundo".