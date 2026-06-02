Las estrellas que disputarán su última Copa del Mundo en 2026

Las Copas del Mundo suelen ser el escenario donde nacen nuevas estrellas. Sin embargo, el Mundial de 2026 también podría quedar marcado por la despedida de una de las generaciones más importantes en la historia reciente del futbol.

A lo largo de los últimos veinte años, nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric, Manuel Neuer, James Rodríguez, Sadio Mané, Edin Dzeko y Guillermo Ochoa se convirtieron en referentes absolutos de sus selecciones. Muchos de ellos llegarán al torneo con una edad que hace difícil pensar en una nueva participación dentro de cuatro años.

What it feels like to face Guillermo Ochoa at a #FIFAWorldCuppic.twitter.com/VS8YCuUxGg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

La imagen más simbólica será la de Messi, Cristiano y Ochoa. Los tres están llamados a convertirse en los únicos futbolistas convocados a seis Copas del Mundo. El argentino debutó en Alemania 2006 y conquistó el título en Qatar 2022. Cristiano Ronaldo también inició su recorrido mundialista en 2006 y se convirtió en el máximo goleador histórico de selecciones nacionales. Por su parte, Guillermo Ochoa ha sido uno de los rostros más reconocibles de México en los Mundiales, con actuaciones memorables frente a Brasil en 2014 y Alemania en 2018.

Messi ?? Ochoa ?? Ronaldo ??



The only players to be named to six #FIFAWorldCup squads. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

Una generación que dominó el futbol mundial

Luka Modric llegará al torneo con 40 años tras haber llevado a Croacia a la final de Rusia 2018 y al tercer lugar en Qatar 2022. Manuel Neuer, campeón del mundo con Alemania en 2014, también alcanzará los 40 años durante el certamen.

Neymar, máximo goleador histórico de Brasil, buscará una última oportunidad para conquistar el único título que falta en su carrera. James Rodríguez intentará repetir el brillo que lo convirtió en la gran revelación de Brasil 2014, torneo en el que ganó la Bota de Oro con seis goles.

También aparecen nombres como Sadio Mané, referente de Senegal y uno de los futbolistas africanos más importantes de la última década, así como Edin Dzeko, máximo goleador histórico de Bosnia y Herzegovina y figura constante del futbol europeo durante casi veinte años.

Robert Lewandowski también dirá adiós al máximo torneo del futbol mundial cuando dispute su tercer y última Copa del Mundo con la selección de Polonia.

El relevo generacional ya está en marcha

Mientras estas figuras disputan probablemente su última Copa del Mundo, una nueva generación comienza a tomar protagonismo.

Lamine Yamal, Endrick, Gilberto Mora, Nico Paz, Warren Zaïre-Emery y Kobbie Mainoo representan el futuro inmediato del futbol internacional. Muchos de ellos crecieron admirando precisamente a los jugadores que hoy se preparan para disputar su posible despedida mundialista.

¡De la frontera pa'l mundo! El 19 de México. El orgullo de Tijuana. ??



Nuestro canterano Xoloitzcuintle, Gilberto Mora, llevará el número 19 en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Con todo, Gil! #SomosMéxico | @miseleccionmx pic.twitter.com/A60nG66Yp2 — Xolos (@Xolos) June 3, 2026

Por eso el Mundial de 2026 será especial. No solo reunirá a algunas de las máximas estrellas del presente. También servirá como punto de encuentro entre dos generaciones: la que dominó el futbol durante los últimos veinte años y la que intentará escribir la siguiente gran historia de este deporte. En pocos torneos la sensación de cambio de era había sido tan evidente como en esta Copa del Mundo.