Las Islas Malvinas: La gran batalla entre Argentina e Inglaterra

Cada vez que Argentina e Inglaterra se enfrentan en una Copa del Mundo, el futbol queda inevitablemente ligado a uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea de ambos países: la Guerra de las Islas Malvinas.

El conflicto bélico ocurrió en 1982 y, más de cuatro décadas después, sigue siendo un tema sensible tanto en el ámbito político como en el deportivo.

Argentina have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026

¿Qué originó la guerra?

Las Islas Malvinas — conocidas como Falkland Islands en el Reino Unido — son un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur. Argentina reclama su soberanía desde el siglo XIX, mientras que el Reino Unido las administra desde 1833.

El 2 de abril de 1982, la Junta Militar argentina, encabezada por el presidente de facto Leopoldo Galtieri, ordenó el desembarco de tropas para ocupar las islas. La decisión buscaba reafirmar el reclamo de soberanía y, al mismo tiempo, fortalecer a un gobierno que enfrentaba una profunda crisis política, económica y social.

La respuesta británica fue inmediata. La entonces primera ministra Margaret Thatcher autorizó el envío de una fuerza naval y militar para recuperar el territorio.

¿Cuánto duró el conflicto?

La guerra se extendió durante 74 días. Tras varios combates terrestres, navales y aéreos, las fuerzas británicas recuperaron el control del archipiélago y el 14 de junio de 1982 las tropas argentinas, comandadas por el general Mario Benjamín Menéndez, firmaron la rendición ante el mayor general británico Jeremy Moore.

El conflicto dejó 907 fallecidos:

649 militares argentinos.

255 militares británicos.

Tres civiles isleños.

La derrota provocó la caída del gobierno de Galtieri pocos días después y aceleró el proceso que culminó con el regreso de la democracia en Argentina en 1983.

¿Por qué influye en el futbol?

La rivalidad futbolística adquirió un significado especial apenas cuatro años después de la guerra.

En los cuartos de final del Mundial de México 1986, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con dos de los goles más famosos de la historia: "La Mano de Dios" y el llamado "Gol del Siglo", ambos anotados por Diego Armando Maradona.

Después del encuentro, Maradona reconoció que el triunfo tenía un fuerte valor simbólico para muchos argentinos por el reciente conflicto bélico. Años más tarde declaró que el partido fue vivido por gran parte del pueblo argentino como una especie de "revancha deportiva", aunque también aclaró que el futbol no podía compararse con las pérdidas humanas que dejó la guerra.

Desde entonces, cada enfrentamiento entre ambas selecciones ha estado acompañado por referencias históricas al conflicto de 1982. Un conflicto que sigue vigente. La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas continúa abierta.

Argentina mantiene su reclamo histórico sobre el archipiélago y solicita que el diferendo se resuelva mediante negociaciones diplomáticas, mientras que el Reino Unido sostiene su administración del territorio y defiende el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Por ello, el duelo entre Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 trasciende lo deportivo para muchos aficionados. Aunque los futbolistas actuales no tienen relación con los acontecimientos de 1982, la historia de las Malvinas sigue formando parte del contexto que rodea uno de los enfrentamientos más emblemáticos del futbol internacional.