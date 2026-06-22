Messi es el máximo goleador en Copa del Mundo. ¿A qué selecciones le ha marcado?

Lionel Messi es el astro argentino, una de las leyendas más grandes del futbol moderno de la región. Es posible que se encuentre en el top 5 de los mejores jugadores del mundo. Y esta tarde se perfila a convertirse en el máximo goleador de copas del mundo.

Y sí, hoy precisamente en el encuentro de la selección argentina contra Austria, el 10 se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Messi se une a la lista de leyendas como Pelé, Kylian Mbappè o Ronaldo Nazario, quienes han goleado más de 10 veces a diferentes selecciones a lo largo de sus carreras.

Lleva 22 ediciones y aunque ya era nombrado como uno de los anotadores más prolíficos, ahora se corona como el máximo de todos los tiempos con 17 goles hasta ahora. Conquistó dicha posición en su tanto contra la selección de Austria en este Mundial 2026. ¿Seguirá creciendo su número?



Messi se coronó como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo hoy contra Austria. Foto: EFE

¿Quiénes han sido los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo?

De acuerdo con información de la FIFA, los máximos goleadores de mayor a menor cantidad de goles, hasta ahora son y han sido:

Lionel Messi ( Argentina ): 17 goles

( ): Miroslav Klose ( Alemania ): 16 goles

( ): 16 Ronaldo Nazário ( Brasil ): 15 goles

( ): Gerd Müller ( Alemania Occidental ): 14 goles

( ): 14 goles Kylian Mbappé ( Francia ): 14 goles

( ): 14 goles Just Fontaine ( Francia ): 13 goles

( ): 13 goles Pelé (Brasil): 12 goles

Rivalidad con Cristiano Ronaldo

A menudo se le compara con el luso Cristiano Ronaldo. Sin embargo, desde hace tiempo que le dobla la cantidad de goles marcados con su selección durante los Mundiales.

Goles de Messi en Mundiales

De los 121 goles que ha anotado el originario de Rosario argentina, 117 han sido fuera de esta Copa del Mundo 2026. Los 118, 119 y 120 fueron contra la Selección de Argelia. Y por eso, aquí te dejamos la lista de las selecciones a las que ha goleado Messi en Mundiales.