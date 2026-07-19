¿Le dio bronca? Leandro Paredes protagoniza pelea contra jugadores de España

Luego de la Gran Final del Mundial 2026, la frustración fue evidente para la selección Argentina, tras perder 1-0 en tiempo extra frente a España, quien mostró un dominio constante a lo largo de todo el partido, razón por la que se llevó el trofeo de esta justa deportiva.

Sin embargo, la pasión por llevarse la Copa del Mundo es tanta, que a veces se desborda provocando altercados, tal como el que no salió necesariamente por televisión abierta, pero que otros medios registraron. Se trata del connato de bronca entre los albicelestes y los españoles minutos después del silbatazo final.

De acuerdo con algunos periodistas deportivos, al finalizar el partido, a los argentinos "les dio bronca" perder y algunos de ellos se le fueron encima a los jugadores españoles y casi se iban a los golpes. Por suerte, árbitros y otros compañeros suyos lograron separarlos.

¿Quién fue el futbolista argentino que golpeó a Gavi y otros jugadores españoles?

Hasta ahora, uno de los nombres de los involucrados en la presunta golpiza, fue el jugador Leandro Paredes, quien se le fue encima a Gavi, una vez finalizado el partido. Esto quedó en cámara de algunos medios de comunicación , por lo que el momento fue ampliamente comentado en redes sociales.

¡La final terminó con bronca!



Tras el triunfo de España sobre Argentina en el MetLife Stadium, futbolistas de ambas selecciones protagonizaron un conato de bronca que terminó entre empujones, mientras el árbitro y varios jugadores intervenían para calmar los ánimos. ? ... pic.twitter.com/do2ScMomeH — Ovaciones (@ovaciones) July 19, 2026

Al menos en algunos videos que circulan por redes sociales, se puede ver cómo Paredes avienta y golpea al menos a 2 jugadores de la selección española. Por esta razón, tanto el cuerpo de árbitros como otros compañeros suyos corren a separar a los que están envueltos en la riña.

Hasta el momento, ni la FIFA ni la Federación Argentina de Futbol se han manifestado al respecto de este comportamiento violento de Paredes, pero en redes sociales, usuarios ya escriben su opinión de esta conducta antideportiva.

"Esto de Leandro Paredes es lamentable", "Ejemplo de comportamiento vergonzoso", "Vergonzosa actitud de Leandro Paredes al final del partido" son algunos de los cientos de comentarios que se leen castigando la actitud del jugador argentino.