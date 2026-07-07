Lionel Messi: La historia del astro argentino hoy en Cuartos de Final

La Selección Argentina volvió a alzarse campeón ante Egipto rumbo a los Cuartos de Final. Y es que aunque al principio y durante casi todo el juego la Selección Egipcia dominó, salió Lionel Messi a dar el triunfo a la albiceleste.

Al igual que Cristiano Ronaldo y que Guillermo Ochoa, Lionel Messi lleva un total de seis Mundiales a lo largo de toda su carrera. Esto suma ya 20 años de carrera mundialista y precisamente en esta edición de la Copa del Mundo 2026, se retira.

Messi es uno de los futbolistas más admirados de todo el mundo. Encabeza la lista de los máximos goleadores históricos de las Copas del Mundo. Es considerado un prodigio del futbol y la estrella de Argentina.

Primeros años de Lionel Messi

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Desde pequeño mostró una habilidad nata para jugar futbol. Era el más destacado de las categorías infantiles del club Newell's Old Boys. Su padre, Jorge Messi fue su primer director.

Con apenas 13 años, viajó a España con su familia para realizar una prueba para el FC Barcelona. El club catalán quedó impresionado con su talento y decidió incorporarlo a La Masia, su academia juvenil en el 2000.

Debut y era dorada con el FC Barcelona

Luego de varios años de formación, Messi debutó oficialmente con el primer equipo del FC Barcelona el 16 de octubre de 2004 a los 17 años. Ahí comenzó a consolidarse como una de las mayores promesas de futbol mundial. Formó una de las delanteras más exitosas al lado de figuras como:

Ronaldinho

Xavi Hernández

Andrés Iniesta

Luis Suárez

Neymar

Por más de 17 temporadas rompió prácticamente todos los récords del club:

Máximo goleador histórico del FC Barcelona.

Máximo asistidor en la historia del club.

Múltiples títulos de liga en España .

. Varias conquistas de la UEFA Champions League.

Campeonatos de la Copa del Rey.

Diversos títulos internacionales.

En 2006 debutó en Copa del Mundo y disputó finales de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y de la Copa América 2015 y Copa América Centenario, pero en todas ellas Argentina terminó como subcampeona.

Campeón del Mundo en Qatar 2022

El momento más importante de su carrera hasta ahora fue cuando lo eligieron como mejor jugador del torneo y consiguió el único gran título faltante en su extraordinario palmarés. En ése año, Argentina se coronó como ganador frente a Francia en la ronda de penales, después del empate 3-3.

Récords más importantes de Lionel Messi

A lo largo de su carrera, el 10 ha conseguido numerosos récords, entre ellos: