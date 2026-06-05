Entre mariachi y aplausos: así recibió Guadalajara a la Selección de Corea del Sur

La Selección de Corea del Sur ya se encuentra en Jalisco para continuar con su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y fue recibida con una muestra de la cultura mexicana desde su llegada al estado.

A través de redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, compartió imágenes del arribo del equipo, el cual fue recibido por un grupo de mariachis en el aeropuerto.

"Con mariachi y el orgullo de nuestra tierra, le dimos la bienvenida a la Selección de República de Corea en su llegada a Jalisco", escribió el mandatario estatal en su publicación en redes.

Con mariachi y el orgullo de nuestra tierra, le dimos la bienvenida a la Selección de República de Corea @theKFA en su llegada a Jalisco. pic.twitter.com/NXlrTMdSr4 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 5, 2026

La recepción estuvo acompañada por música tradicional mexicana, una de las expresiones culturales más representativas del estado anfitrión, en un gesto de hospitalidad hacia los futbolistas y cuerpo técnico.

La selección se trasladó al hotel donde concentrará durante su estancia en Guadalajara y decenas de aficionados ya los esperaban para darles la bienvenida, obtener fotografías y buscar autógrafos de algunas de las figuras del equipo.

¿Cuándo será el primer partido de Corea del Sur en el Mundial 2026?

La selección tendrá poco tiempo para adaptarse a Guadalajara, ya que su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programado para el próximo 11 de junio, cuando enfrente a la República Checa en el Estadio Akron. Posteriormente, el conjunto asiático volverá a jugar el 18 de junio frente a México.