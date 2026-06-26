Marcelo Bielsa reconoció el gran fracaso de Uruguay frente a España en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa concretó un sendo fracaso más en su carrera como entrenador a nivel de Selecciones Nacionales, al quedar fuera con Uruguay apenas en la primera ronda de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Al término del encuentro en el Estadio Guadalajara, el estratega fue duramente cuestionado por la prensa uruguaya y al solicitarle que dijera cuál es el legado que le dejó al balompié de ese país, Bielsa fue muy duro consigo mismo.

"Lo que yo le dejo al futbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al futbol de un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consigan resultados", explicó.

Ya de por sí antes de este encuentro se hablaba de un vestidor roto en las entrañas uruguayas, con jugadores como Federico Valverde, Darwin Núñez, entre otros, que le pedían a Bielsa cambiar la manera de jugar, lo cual el técnico se negó y a su vez resultó en una eliminación muy temprana de esta Copa del Mundo.

Bielsa observo el partido contra España.

Foto: MexSport

Sobre la modificación del arquero Fernando Muslera en el medio tiempo, luego de que cometiera el terrible error que permitió el gol de España, el "Loco" Bielsa precisó que fue decisión del propio portero salir.

La convocatoria de Muslera fue muy criticada en Uruguay, debido a la veteranía del arquero, más allá de que tuvo un gran año en Estudiantes de La Plata en Argentina. Sus errores en este Mundial, terminaron por sentenciarlo.

"De convocarlo a Muslera fue una decisión muy pensada e hice todas las evaluaciones que consideré que eran necesarias. Después, yo no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera. Pero por otro lado también creo que es un arquero que venía de un año magnífico y que es un jugador de muchísima personalidad y muchísimo carácter", intentó defender Bielsa.

En cuanto a la modificación de Federico Valverde por Federico Viñas, complementó con precisar que buscaba más presencia en el área y por ello optó por sacar al mediocampista del Real Madrid.

Uruguay, fuera del Mundial 2026

Uruguay quedó fuera de la Copa del Mundo con apenas dos puntos de nueve disputados, producto de dos empates y una derrota, en uno de los fracasos más grandes del balompié charrúa.

En el Mundial 2002 siendo técnico de la Selección Argentina, Marcelo Bielsa fracasó al quedarse fuera también en fase de grupos.

Su mejor actuación en Copas del Mundo, fue en 2010 cuando siendo técnico de Chile fue echado en octavos de final.