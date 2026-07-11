Los partidos se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio de 2026, en Dallas y Atlanta
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Los cuatro gigantes que pelearán por la Final del Mundial 2026; consulta fechas y horarios
Por: Jazmín Rodríguez
Los amantes del futbol comienzan a tener sentimientos encontrados: por un lado las selecciones han demostrado poco a poco quiénes son las mejores y por otro, el Mundial 2026 se acerca al final.
Los partidos de este sábado 11 julio definieron los últimos dos boletos para la ronda de semifinales y por ello en Ovaciones te contamos todos los detalles.
¿Qué Selecciones llegaron a las semifinales?
- Francia
- España
- Inglaterra
- Argentina
¿Cómo serán los encuentros de semifinales?
- Francia vs España
- Inglaterra vs Argentina
¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?
- Francia vs España: Martes 14 de julio a las 13:00 hrs (Hora del Centro de la CDMX) en el Dallas Stadium
- Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15 de julio a las 13:00 hrs (Hora del Centro de la CDMX) en el Atlanta Stadium
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