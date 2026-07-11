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Los cuatro gigantes que pelearán por la Final del Mundial 2026; consulta fechas y horarios

Los partidos se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio de 2026, en Dallas y Atlanta

El Mundial 2026 está por llegar al final y sólo hay cuatro candidatos al campeonato. Foto: Generada con IA
El Mundial 2026 está por llegar al final y sólo hay cuatro candidatos al campeonato. Foto: Generada con IA

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Jazmín Rodríguez

Los amantes del futbol comienzan a tener sentimientos encontrados: por un lado las selecciones han demostrado poco a poco quiénes son las mejores y por otro, el Mundial 2026 se acerca al final. 

Los partidos de este sábado 11 julio definieron los últimos dos boletos para la ronda de semifinales y por ello en Ovaciones te contamos todos los detalles. 

¿Qué Selecciones llegaron a las semifinales? 

  • Francia 
  • España 
  • Inglaterra 
  • Argentina 

¿Cómo serán los encuentros de semifinales? 

  • Francia vs España 
  • Inglaterra vs Argentina 

¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

  • Francia vs España: Martes 14 de julio a las 13:00 hrs (Hora del Centro de la CDMX) en el Dallas Stadium 
  • Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15 de julio a las 13:00 hrs (Hora del Centro de la CDMX) en el Atlanta Stadium

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