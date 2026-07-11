Los cuatro gigantes que pelearán por la Final del Mundial 2026; consulta fechas y horarios

Los amantes del futbol comienzan a tener sentimientos encontrados: por un lado las selecciones han demostrado poco a poco quiénes son las mejores y por otro, el Mundial 2026 se acerca al final.

Los partidos de este sábado 11 julio definieron los últimos dos boletos para la ronda de semifinales y por ello en Ovaciones te contamos todos los detalles.

¿Qué Selecciones llegaron a las semifinales?

Francia

España

Inglaterra

Argentina

¿Cómo serán los encuentros de semifinales?

Francia vs España

vs Inglaterra vs Argentina

¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?