De Juan Gabriel a AMLO: los memes de la atajada del "Tala" Rangel

Luego de que el portero de la Selección Mexicana, Raúl "Tala" Rangel fuera la figura del partido en contra de Corea del Sur, los mexicanos se pusieron creativos y con memes, llegaron a señalar que el mexicano tuvo "ayuda divina".

Por ello en Ovaciones te dejamos un recuento de todos los personajes que según los mexicanos habrían ayudado al "Tala" Rangel a detener lo que pudo haber sido el empate contra Corea del Sur.

Jenny Rivera

Lo usuarios no dudaron en pensar que la llamada "Gran señora", Jenny Rivera ayudó al portero y a la Selección para evitar el empate, eso sí, ella con un vestido blanco y hasta alas de ángel.

Juan Gabriel

Según los usuarios, les hubiera gustado que el mismo Juan Gabriel estuviera presente en el que hasta ahora, ha sido el momento más memorable de "El Tala" Rangel.

Juan Gabriel.

Foto: Redes Sociales

"Memo" Ochoa

Otros piensan que fue el aura, desde la banca, de Francisco Guillermo Ochoa quien ayudó a "Tala" Rangel y es que el veterano, no ha podido debutar en el Mundial 2026.

"Memo! Ochoa.

Foto: Redes sociales

AMLO

Desde "Palenque" las personas en redes sociales creen que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ayudó al "Tala" Rangel a detener el gol.

AMLO.

Foto: Redes Sociales

"El pirata de Culiacán"

Desde que Juan Luis Lagunas Rosales, el "Pirata de Culiacán" fue asesinado, las personas en redes sociales lo asocian a que se convirtió en un ángel o bien a que las personas que mueren se van con él, pero esta vez, los usuarios señalaron que probablemente él ayudo al portero mexicano.

Pirata de Culiacán.

Foto: Redes Sociales

La Virgen de Guadalupe

Otro agente que, según en redes, tuvo que ver con la atajada del "Tala" Rangel fue la Virgen de Guadalupe.

Virgen de Guadalupe.

Foto: Redes sociales

Valentín Elizalde

Uno de los personajes más queridos por los mexicanos, Valentín Elizalde, también fue creado con inteligencia artificial y puesto en la jugada del "Tala" Rangel, como si él hubiera ayudado a detener el gol.

Valentín Elizalde.

Foto: Redes Sociales

El Pato "Merlín"

El personaje del momento en México, el patito "Merlín" también fue incluido en la lista de los que pudieron ayudar al "Tala" Rangel.

Pato "Merlín".

Foto: Redes sociales

Chabelo, Chespirito y más personajes

En un combo, las personas incluyeron a figuras como Chabelo, Chespirito y todos personajes como el "Chavo del 8", el "Chapulín Colorado", etc.

Personajes.

Foto: Redes Sociales

Para los libros de historia

Un meme clásico es el de los libros de historia y sin duda esa atajada quedará en la memoria de todos los mexicanos... al menos hasta el siguiente Mundial.