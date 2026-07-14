Luis de la Fuente: España es el mejor equipo del mundo

"España es el mejor equipo del mundo"; Luis de la Fuente ilusionado con enfrentar a Argentina en la Final

*El DT español dijo que Deschamps se excusó en el arbitraje por frustración; del rival por el título, precisó que le ilusiona medirse a Scaloni con la Albiceleste por ser su amigo*

José Andrés Díaz/Ovaciones

Luis de la Fuente podrá parecer sobrado en sus declaraciones, pero la verdad es que lo asiste la razón. Tras eliminar a Francia en las semifinales y así avanzar a la Copa del Mundo, dejó en claro que para él, España es el mejor equipo del mundo.

España es el mejor equipo del mundo según Luis de la Fuente

Por supuesto que faltará que lo confirme el próximo domingo en Nueva Jersey, cuando se juegue el último encuentro de esta Copa del Mundo del 2026, encuentro en el que "La Furia Roja" buscará su segunda estrella tras 16 años de haber conseguido su primera en Sudáfrica 2010.

"Nosotros antes del partido, nuestro mensaje (al grupo fue) que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero ellos se enfrentaban al mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta del rival; y con orden, equilibrio, sacrificio, esfuerzo, talento futbolístico descomunal.

"Para mí, el futbolista español es el mejor del mundo, sabe cómo comportarse en ofensiva y defensiva, es un gran logro de todos los entrenadores de España, hoy es el claro ejemplo", precisó de la Fuente.

El estratega ibérico dejó claro que en cinco días irán con todo en busca de la ansiada Copa del Mundo, que pondría a España a la par de países como Francia y Uruguay que tienen dos y se pondrían a una de Argentina que tiene tres.

"Este equipo no se conforma con esto, vamos a ir a pelear como corresponde para intentar conseguir este Campeonato del Mundo, que sería un logro de dimensiones excepcionales", recalcó.

DE LA FUENTE: "ESTAR EN LA FINAL ES UN LUJO, SOLO PARA ELEGIDOS"



El entrenador de España destacó el rendimiento que tuvo su equipo ante Francia y valoró el hecho de haber llegado a la final del Mundial.



Testimonios de De la Fuente



"Es difícil describir lo que siento, pero... pic.twitter.com/4qrya1ub08 — Clarín (@clarincom) July 14, 2026

Luis de la Fuente desestima críticas de Deschamps y valora amistad con Scaloni

Sobre los reclamos del técnico francés, Didier Deschamps, sobre el bajo nivel del árbitro salvadoreño Iván Barton, el estratega español los desestimó y dijo que son puras excusas.

"Cuando no nos salen bien los resultados, podemos buscar excusas. Hemos pasado momentos difíciles con el arbitraje, este nos recordó por momentos al del juego ante Uruguay (muchas faltas).

"Si es así como Deschamps lo dijo, lo sufrimos ambos. No fue lo contrario: nos anularon un gol en una acción muy ajustada de fuera de juego, no estoy para pensar en el árbitro".

Le ilusiona enfrentarse a Argentina por su amigo Scaloni

Sobre su rival para la Gran Final, De la Fuente dejó ver que su deseo es medirse a Argentina porque tiene una amistad con su homólogo Lionel Scaloni, aunque precisó que si es Inglaterra también la recibirán con brazos abiertos.

"El partido Inglaterra vs. Argentina es una Final anticipada como fue este partido; no por nada nos encontramos los mejores cuatro del ranking FIFA. Representa el potencial futbolístico de este mundial. No estamos para preferencias, nos da igual el rival, no es lo mismo el futbol europeo que sudamericano.

"Tengo mucha ilusión de enfrentarnos con Argentina por la amistad con Scaloni, pero respeto muchísimo a Inglaterra como auténtica candidata. Será un juego muy disputado, a la que le toque la esperamos con los brazos abiertos".