Luis de la Fuente, calmado y soberbio tras inesperado empate: "Nos quedan siete partidos"

El sorpresivo empate sin goles de España con Cabo Verde, por supuesto que levantó ámpula en el entorno de La Roja, porque fue un resultado totalmente inesperado para uno de los grandes favoritos para ganar la Copa del Mundo.

Luis de la Fuente mantiene confianza tras empate

Sin embargo, el entrenador del conjunto ibérico, Luis de la Fuente, mostró mucha calma y hasta cierta soberbia, porque dijo que si bien es un resultado que no tenían calculado, eso no cambia sus planes de llegar hasta la Final.

"Cabo Verde claramente era inferior al nuestro pero defendió muy bien. Si hubiéramos metido un gol en el primer tiempo, otra cosa hubiera sido. Hay que seguir mejorando. En nuestro planteamiento nos quedan siete partidos", dijo en la conferencia de prensa posterior.

COPA DEL MUNDO.

De la Fuente fue cuestionado por la prensa ibérica acerca de si hubo dudas dentro de su equipo. Foto: EFE

Récord invicto y estrategia de cambios en España

De la Fuente fue cuestionado por la prensa ibérica acerca de si hubo dudas dentro de su equipo o de él mismo a la hora del debut en esta Copa del Mundo, pero el experimentado estratega echo por delante el récord que carga España con más de 30 juegos sin perder.

"Qué dudas va a tener este equipo que tiene 32 partidos sin perder. La idea sigue, lo que nos ha hecho campeones de Europa; (tenemos que) recuperar a los jugadores importantes que necesitamos.

"Me parece muy bien el ruido y las nueces. Pero este equipo es fiable sí o sí. Superamos los 32 partidos invictos; es un equipo que por sus números tiene una fiabilidad extraordinaria".

Por último, también lo cuestionaron de por qué tardó tanto en hacer los cambios ante Cabo Verde, porque metió sus primeros cambios hasta el minuto 71' con Lamine Yamal y luego al 87' ingresó a la desesperada a Nico Williams. Claramente, ambos jugadores no están al cien por ciento, al igual que Mikel Merino, quien ingresó en la parte final; lo mismo que Dani Olmo.

"Intentamos esperarlos lo más posible (a los jugadores). Hoy era el tiempo que entendimos les correspondía para participar. (Lamine, Nico y Merino)."

"El próximo juego estaremos mejor, este juego tenía dificultades, nos faltó esa frescura, pero nada que nos genere ninguna duda o desatención; solo hay que seguir mejorando", cerró.