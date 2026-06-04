Maru Campos invita a disfrutar el Mundial 2026 en plazas públicas de Chihuahua.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, invitó a la ciudadanía a vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA en espacios públicos del estado, a través de un video difundido en sus redes sociales.

En la publicación, la mandataria anunció que se organizarán eventos para que las familias y aficionados puedan reunirse a seguir los partidos de la Selección Mexicana en plazas públicas de Chihuahua capital, Cuauhtémoc, Parral, Delicias y Jiménez.

"¡La fiesta mundialista se vive en Chihuahua!".

Expresó Campos al convocar a los ciudadanos a sumarse a esta experiencia y apoyar a la selección durante el torneo.

Gobierno de Chihuahua dará detalles de sedes y horarios

La gobernadora señaló que próximamente se darán a conocer las sedes específicas, así como las fechas y horarios de las actividades a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado.

Con esta iniciativa, Chihuahua busca sumarse al ambiente que se vive en todo el país con motivo de la Copa Mundial de la FIFA y brindar espacios de convivencia para que los aficionados sigan de cerca la participación de la Selección Mexicana.