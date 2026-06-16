Mbappé destrabó a Francia y dio triunfo ante Senegal con doblete; rebasó a Messi y Fontaine en goles

¡Kylian Mbappé es una bestia de Mundiales! Una estrella en todo su esplendor, que en el debut en esta Copa del Mundo destrabó a Francia ante Senegal con un doblete; en un partido que terminó 3-1 en Nueva Jersey.

Es un espectáculo ver a la gran figura de Les Bleus en su tercera Copa del Mundo, luego de que una ya la ganó (Rusia 2018) y en la otra quedó como subcampeón (Qatar 2022).

Por ello, en esta tercera, el hoy futbolista del Real Madrid busca revancha, su segundo título en lo individual y la tercera estrella para Francia.

En lo absoluto fue un encuentro sencillo ante los senegaleses, que con base en su potencia física y también muy buena calidad, obligaron a los galos a emplearse a fondo para poderlos vencer.

Inclusive los Leones de la Teranga tuvieron varias chances para romperle el arco al arquero Mike Maignan, pero les faltó precisión o calma porque marcaron en fuera de lugar, aunque en los últimos minutos, pudieron descontar.

Francia tuvo que llegar hasta la segunda mitad para abrir el marcador ante Senegal y en honor a la verdad, lo merecía porque antes del primer gol en este encuentro, los europeos fueron una y otra y otra vez.

Cuando más se necesitaba que Mbappé apareciera, el figurón del Real Madrid lo hizo de gran forma. Al 66', Michael Olise lo vio moverse dentro del área, porque el propio Kylian le dibujó el pase.

El crack con una media vuelta de clase mundial, sacó el tiro ante la marca senegalesa para así al fin vencer al arquero Edouard Mendy, que hasta antes de esa acción le había sacado todo a los franceses.

? ¡Golpe de autoridad!



Francia superó a Senegal en su debut mundialista y dejó claro por qué es una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo.



Mbappé y compañía ya están en marcha. pic.twitter.com/qDc09X2B24 — Ovaciones (@ovaciones) June 16, 2026

Mbappé llega a 13 goles en Copas del Mundo

Este fue un gol súper importante en la carrera de Kylian Mbappé, porque con 27 años, llegó a los 13 goles en Copas del Mundo.

Y fue todavía más importante el que metió al 90+6', con un riflazo de larga distancia al ángulo para el 3-1 francés, con lo que alcanzó los 14 goles en justas mundialistas.

Con ese doblete, rebasó ni más ni menos que a Lionel Messi, (al menos hasta antes de su juego ante Argelia) y al también francés Just Fontaine en la lista de máximos anotadores en Mundiales.

Aunado a que igualó al alemán Gerd Müller (14), se puso a uno del brasileño Ronaldo Nazario (15) y a dos del germano Miroslav Klose (16). Es decir que en esta Copa del Mundo, muy probablemente se convierta en el máximo goleador en la historia del torneo.

Mbappé, la gran estrella del encuentro.

Foto: Mexsport

A su vez, este doblete para Mbappé significó superar a Olivier Giroud como máximo anotador de la Selección Francesa con un total de 58 goles, lo cual indudablemente lo encumbra como el futbolista más grande de su país.

Entre el primer y segundo gol de Mbappé en este encuentro, el 2-1 de Francia ante Senegal lo marcó Bradley Barcola al 82', luego de un gran pase al espacio abierto por parte de Adrien Rabiot.

La definición de Barcola fue magistral porque a pura velocidad, llegó primero a la pelota y le picó el esférico al arquero Mendy, quien no pudo cerrar a tiempo.

Y en el agregado fue que vino el gol senegalés por medio de Ibrahim Mbaye, quien por cierto nació en Francia pero se decantó por jugar por Senegal.

Así que con este resultado, Les Bleus confirmaron que son serio candidato al título en este Mundial 2026 y que Mbappé ha vuelto a su mejor nivel, luego de un año muy complicado en el Real Madrid.