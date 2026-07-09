Mbappé iguala a Messi y clasifica a Francia a semifinales del Mundial 2026

Foxborough (EE.UU.) (EFE).- Igual que hace cuatro años en Catar, Francia volvió a imponerse a Marruecos por 2-0, pero esta vez en los cuartos de final, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Francia, primer semifinalista de esta Copa del Mundo, ya espera rival entre España y Bélgica, que se enfrentan este viernes en Los Ángeles.

Sin su máximo goleador, el lesionado Ismael Saibari, Marruecos saltó al Gillette Stadium con una propuesta conservadora: bloque bajo y defensa cerrada para resistir sin encajar e ir ganando vida con el paso de los minutos, una fórmula similar a la que Paraguay había utilizado para complicar a Francia en los octavos de final.

Francia tuvo las mejores ocasiones de la primera parte. La más clara fue un penalti provocado y lanzado por Kylian Mbappé que Yassine Bounou detuvo.

Además, Dayot Upamecano, Lucas Digne y Désiré Doué estuvieron cerca de abrir el marcador, mientras Marruecos apenas inquietó el arco defendido por Mike Maignan. Al descanso, el empate sin goles mantenía vivo el plan marroquí.

Mbappé y Dembélé acaban con el sueño mundialista de Marruecos

Marruecos comenzó la segunda mitad con la misma idea, pero esta vez no le funcionó. En el minuto 60, Mbappé recibió un balón en la esquina del área y, rodeado de defensores, encontró el espacio para superar a Bounou, sacándose la espina del penalti fallado. Fue su octavo gol del torneo, con el que igualó al argentino Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro.

Francia aprovechó el golpe para ampliar la ventaja apenas seis minutos después. Un rápido contragolpe terminó con un derechazo de Ousmane Dembélé desde fuera del área, tras una combinación con Mbappé y Michael Olise, que dejó el partido prácticamente sentenciado.

Solo entonces reaccionó Marruecos, que no logró registrar su primer disparo entre los tres palos hasta el minuto 83. Con el 2-0 finalizó el encuentro y los Leones del Atlas se despidieron del Mundial tras volver a caer ante Francia.

La selección africana, histórica semifinalista en Catar 2022 y dos veces cuartofinalista, cerró así otra destacada participación mundialista.

¡MBAPPÉ LLEVA A FRANCIA A SEMIS!



El conjunto galo, comandado por Kylian Mbappé, ya está entre los cuatro mejores del Mundial tras imponerse a Marruecos con goles del propio '10' y de Ousmane Dembélé. Ahora, Francia está a dos partidos de conquistar el campeonato. pic.twitter.com/RnCHrukWK6 — Ovaciones (@ovaciones) July 9, 2026

Agencia EFE.