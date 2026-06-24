Los memes de la presunta abducción masiva en el partido de Escocia y Brasil

Desde días antes de que iniciara el Mundial 2026 una vidente de Brasil alertó en sus redes sociales que este 24 de junio en el partido de la Selección de su país llegaría una nave espacial y se llevaría a todos los jugares y a los asistentes al partido.

Sin embargo, esta noticia tomó relevancia hasta hace unas horas donde más personas comenzaron a compartir la predicción. Pero también hay muchos memes, por ello en Ovaciones decidimos hacerte una resumen de los que circulan en redes sociales.

Netflix se suma

Con un video y un copy en el que advirtió a todos que estén atentos al partido de Brasil, Netflix se sumó a los memes.

¿Se enteraron del chisme? ¡Hay que estar bien atentos al partido de Brasil! pic.twitter.com/E9PMZOmUsg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 24, 2026

Snoppy diseña abducción

Con el mensaje "¿listos para hoy?" en la cuenta oficial de Snoppy hicieron una imagen de lo que podría ocurrir a los jugadores de la Selección de Brasil.

TV globo

La televisora abierta más grande de Brasil también se sumó a la lluvia de memes y lo hizo con presuntos aliens con la playera de la Selección de su país.

Videos generados con IA

Los videos que no faltan son los que se generaron con Inteligencia Artificial y estos son los que hicieron:

El origen del rumor

Ella fue la mujer que compartió el video en el que afirmó que aliens llegarían este 24 de junio al partido de Brasil.